 Beşiktaş'tan Gomez açıklaması! – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Beşiktaş'tan Gomez açıklaması!

    Beşiktaş'tan Gomez açıklaması!

    Beşiktaş Kulübü, geçen sezon kiralık olarak forma giydirdiği Alman futbolcu Mario Gomez'in, Wolfsburg'a transfer olmasından dolayı alacağı ödemeyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

    Beşiktaş Futbol A.Ş'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Mario Gomez'in transfer hakları ile ilgili olarak, oyuncunun eski kulübü Fiorentina ile sözleşme imzalandığı hatırlatıldı. Sözleşme gereği, oyuncunun 2016-2017 sezonunda Fiorentina'ya geri dönmesi ve akabinde üçüncü bir kulübe nihai veya geçici olarak transfer edilmesi halinde, Fiorentina'nın bu transferden elde edeceği gelirin yüzde 50'sini Beşiktaş'a ödeyeceği aktarıldı.

    Mario Gomez'in bu sezonun başında Fiorentina'dan Almanya'nın Wolfsburg ekibine transfer olduğu anımsatılarak, şöyle denildi:

    "Fiorentina Kulübü tarafından şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 avro olduğu, bu kapsamda şirketimizin bu bedel içinden 525.000 avroyu hak kazandığı bildirilmiştir.

    Bu transfer bedelinin tutarı konusunda çeşitli basın organlarında farklı rakamlar telafuz edilmektedir. Şirketimiz Hukuk Müşavirliği şu anda konu ile, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve ülke makamları nezdinde bilgi, belge ve kanıt toplama sürecini yürütmekte olup, elde edilecek verilere ilişkin olarak bundan sonraki hukuki sürecin devamında izlenecek adımları belirleyecektir."

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:52
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