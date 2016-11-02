 "Beşiktaş, Napoli için tabu haline geldi" – Fotomaç – 02 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    "Beşiktaş, Napoli için tabu haline geldi"

    "Beşiktaş, Napoli için tabu haline geldi"

    İtalyan basını, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda, deplasmanda 3-2 yendiği Napoli ile İstanbul'da berabere kalan Beşiktaş hakkında, "Beşiktaş, Napoli için tabu haline geldi" yorumunu getirdi.

    Vodafone Arena'da, Ricardo Quaresma ve Marek Hamsik'in golleriyle 1-1 biten karşılaşmanın ardından Çizme basınındaki başlıklar ve yorumlar şöyle oldu:

    La Gazzetta dello Sport: "Hamsik, bu ne yiğitlik. Napoli İstanbul'da kendini kurtardı. Tehlike önlendi. Napoli, Hamsik'in son dakikalardaki harika golüyle, hak ettiği beraberliği elde etti."

    Corriere dello Sport: "Napoli Türkiye'de berabere kaldı. Hamsik, Şampiyonlar Ligi'nde bir mücevher. Sarri'nin takımı, Beşiktaş'ın cehennem gibi stadından, başı dik, ama bazı pişmanlıklarla ayrıldı. Mavi-beyazlılar, 41 bin Türk taraftarının karşısında kişiliğini ortaya koyup oynadı, ama her zamanki hataları yaptılar."

    Tuttosport: "Beşiktaş, Napoli için gerçek bir tabu haline geldi. Mavi-beyazlılar, Türklerin evinde 1-1'in ötesine geçemedi."

    La Repubblica: "Hamsik'in sihri, Napoli'yi bir dertten kurtardı."

    Corriere della Sera: "Napoli İstanbul'da geçemedi: Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Hamsik bir şaheser ortaya koydu."

    ANSA: "Hamsik Napoli'yi kurtardı."

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Beşiktaş, Napoli için tabu haline geldi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.