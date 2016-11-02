"Beşiktaş, Napoli için tabu haline geldi"
İtalyan basını, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda, deplasmanda 3-2 yendiği Napoli ile İstanbul'da berabere kalan Beşiktaş hakkında, "Beşiktaş, Napoli için tabu haline geldi" yorumunu getirdi.
Vodafone Arena'da, Ricardo Quaresma ve Marek Hamsik'in golleriyle 1-1 biten karşılaşmanın ardından Çizme basınındaki başlıklar ve yorumlar şöyle oldu:
La Gazzetta dello Sport: "Hamsik, bu ne yiğitlik. Napoli İstanbul'da kendini kurtardı. Tehlike önlendi. Napoli, Hamsik'in son dakikalardaki harika golüyle, hak ettiği beraberliği elde etti."
Corriere dello Sport: "Napoli Türkiye'de berabere kaldı. Hamsik, Şampiyonlar Ligi'nde bir mücevher. Sarri'nin takımı, Beşiktaş'ın cehennem gibi stadından, başı dik, ama bazı pişmanlıklarla ayrıldı. Mavi-beyazlılar, 41 bin Türk taraftarının karşısında kişiliğini ortaya koyup oynadı, ama her zamanki hataları yaptılar."
Tuttosport: "Beşiktaş, Napoli için gerçek bir tabu haline geldi. Mavi-beyazlılar, Türklerin evinde 1-1'in ötesine geçemedi."
La Repubblica: "Hamsik'in sihri, Napoli'yi bir dertten kurtardı."
Corriere della Sera: "Napoli İstanbul'da geçemedi: Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Hamsik bir şaheser ortaya koydu."
ANSA: "Hamsik Napoli'yi kurtardı."
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:59
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
"Beşiktaş, Napoli için tabu haline geldi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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