"Beşiktaş, Napoli için tabu haline geldi"

Vodafone Arena'da, Ricardo Quaresma ve Marek Hamsik'in golleriyle 1-1 biten karşılaşmanın ardından Çizme basınındaki başlıklar ve yorumlar şöyle oldu:



La Gazzetta dello Sport: "Hamsik, bu ne yiğitlik. Napoli İstanbul'da kendini kurtardı. Tehlike önlendi. Napoli, Hamsik'in son dakikalardaki harika golüyle, hak ettiği beraberliği elde etti."



Corriere dello Sport: "Napoli Türkiye'de berabere kaldı. Hamsik, Şampiyonlar Ligi'nde bir mücevher. Sarri'nin takımı, Beşiktaş'ın cehennem gibi stadından, başı dik, ama bazı pişmanlıklarla ayrıldı. Mavi-beyazlılar, 41 bin Türk taraftarının karşısında kişiliğini ortaya koyup oynadı, ama her zamanki hataları yaptılar."



Tuttosport: "Beşiktaş, Napoli için gerçek bir tabu haline geldi. Mavi-beyazlılar, Türklerin evinde 1-1'in ötesine geçemedi."



La Repubblica: "Hamsik'in sihri, Napoli'yi bir dertten kurtardı."



Corriere della Sera: "Napoli İstanbul'da geçemedi: Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Hamsik bir şaheser ortaya koydu."



ANSA: "Hamsik Napoli'yi kurtardı."