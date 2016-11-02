Beşiktaş bu sezon doludizgin

Siyah-beyazlı kulübün futbol ve erkek basketbol takımları Türkiye'de ve Avrupa kupalarında yoluna yenilgisiz devam ediyor.

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, basketbolda iki kulvarda oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanmayı bildi.

Siyah-beyazlılar, futbol ve basketbolda toplam 20 maç yaparken, 13 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Futbolda 7 galibiyet, 6 beraberlik

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya temsilcisi Napoli ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan Beşiktaş, futbolda bu sezonki namağlup unvanını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de 9 maçta 6 galibiyet, 3 de beraberlik alan siyah-beyazlılar, topladığı 21 puanla ikinci sırada bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Beşiktaş, 6 puan topladı.

Bu arada siyah-beyazlılar, sezon başındaki TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile normal süresi golsüz, uzatmaları 1-1 sona eren maçta, penaltılarla kupayı kaybetmişti.

Tüm maçlarda gol attı

Beşiktaş, futbolda iki kulvarda oynadığı 13 maçta da gol atmayı başardı.

Avrupa ve ligde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 6 beraberliğe ulaşan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 25 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş'ın bu sezon futbolda oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Maç Sonuç 1- Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor 4-1 2- Atiker Konyaspor-Beşiktaş 2-2 3- Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 3-1 4- Akhisar Belediyespor-Beşiktaş 0-2 5- Beşiktaş-Galatasaray 2-2 6- Çaykur Rizespor-Beşiktaş 0-1 7- Kayserispor-Beşiktaş 0-1 8- Beşiktaş-Antalyaspor 3-0 9- Gençlerbirliği-Beşiktaş 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi

Maç Sonuç 1- Benfica-Beşiktaş 1-1 2- Beşiktaş-Dinamo Kiev 1-1 3- Napoli-Beşiktaş 2-3 4- Beşiktaş-Napoli 1-1

Basketbolda yenilmiyor

Sezona Ufuk Sarıca'yı takımın başına getirerek başlayan Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, lig ve Avrupa'da başarılı bir grafik çizdi ve oynadığı tüm maçlarda taraftarına galibiyet sevinci yaşattı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kazanan ve ligin 3 namağlup takımından biri olan siyah-beyazlılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapıp, 2'si deplasmanda yaptığı 3 karşılaşmayı da galibiyetle tamamladı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nun tek yenilgisiz takımı olarak lider durumda bulunan siyah-beyazlılar, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ise Anadolu Efes'in ardından averajla ikinci sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlıların bu sezon basketbolda yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Maç Sonuç 1- TED Ankara Kolejliler-Beşiktaş Sompo Japan 51-93 2- Beşiktaş Sompo Japan-Muratbey Uşak 87-65 3- İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan 73-84 4- Beşiktaş Sompo Japan-Yeşilgiresun Belediyespor 77-59

FIBA Şampiyonlar Ligi