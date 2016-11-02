Beşiktaş bu sezon doludizgin
Beşiktaş, bu sezon futbol ve erkek basketbolda başarılı sonuçlarıyla dikkati çekiyor.
Futbolda Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, basketbolda iki kulvarda oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanmayı bildi.
Siyah-beyazlılar, futbol ve basketbolda toplam 20 maç yaparken, 13 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.
Futbolda 7 galibiyet, 6 beraberlik
Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya temsilcisi Napoli ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan Beşiktaş, futbolda bu sezonki namağlup unvanını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'de 9 maçta 6 galibiyet, 3 de beraberlik alan siyah-beyazlılar, topladığı 21 puanla ikinci sırada bulunuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Beşiktaş, 6 puan topladı.
Bu arada siyah-beyazlılar, sezon başındaki TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile normal süresi golsüz, uzatmaları 1-1 sona eren maçta, penaltılarla kupayı kaybetmişti.
Tüm maçlarda gol attı
Beşiktaş, futbolda iki kulvarda oynadığı 13 maçta da gol atmayı başardı.
Avrupa ve ligde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 6 beraberliğe ulaşan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 25 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü.
Beşiktaş'ın bu sezon futbolda oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
Spor Toto Süper Lig
|Maç
|Sonuç
|1- Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor
|4-1
|2- Atiker Konyaspor-Beşiktaş
|2-2
|3- Beşiktaş-Kardemir Karabükspor
|3-1
|4- Akhisar Belediyespor-Beşiktaş
|0-2
|5- Beşiktaş-Galatasaray
|2-2
|6- Çaykur Rizespor-Beşiktaş
|0-1
|7- Kayserispor-Beşiktaş
|0-1
|8- Beşiktaş-Antalyaspor
|3-0
|9- Gençlerbirliği-Beşiktaş
|1-1
UEFA Şampiyonlar Ligi
|Maç
|Sonuç
|1- Benfica-Beşiktaş
|1-1
|2- Beşiktaş-Dinamo Kiev
|1-1
|3- Napoli-Beşiktaş
|2-3
|4- Beşiktaş-Napoli
|1-1
Basketbolda yenilmiyor
Sezona Ufuk Sarıca'yı takımın başına getirerek başlayan Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, lig ve Avrupa'da başarılı bir grafik çizdi ve oynadığı tüm maçlarda taraftarına galibiyet sevinci yaşattı.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kazanan ve ligin 3 namağlup takımından biri olan siyah-beyazlılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapıp, 2'si deplasmanda yaptığı 3 karşılaşmayı da galibiyetle tamamladı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nun tek yenilgisiz takımı olarak lider durumda bulunan siyah-beyazlılar, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ise Anadolu Efes'in ardından averajla ikinci sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlıların bu sezon basketbolda yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
|Maç
|Sonuç
|1- TED Ankara Kolejliler-Beşiktaş Sompo Japan
|51-93
|2- Beşiktaş Sompo Japan-Muratbey Uşak
|87-65
|3- İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan
|73-84
|4- Beşiktaş Sompo Japan-Yeşilgiresun Belediyespor
|77-59
FIBA Şampiyonlar Ligi
|Maç
|Sonuç
|1- Proximus Spirou-Beşiktaş Sompo Japan
|75-92
|2- Beşiktaş Sompo Japan-Partizan
|77-62
|3- AEK-Beşiktaş Sompo Japan
|78-88
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:05
- F.Bahçe iç sahada daha başarılı
Toplam 1
Yorum
Ota boca juniors Mükemmel bilgiler.emeği geçenlere teşekkürler.
- Söz Advocaat’ta
Toplam 3
Yorum
mert oyunculara bişey demicem bu sefer ama bu adamın teknik ve taktiğine artık inanmıyorum bu adamda ruh yok farklı bişey olmayacak yani
- Yenilmezler
Toplam 8
Yorum
Moltes Quaresma gol atında Beşiktaş yenmiyor. Bide vodafone arena da iki beraberlik. Neyse ki kaybetmiyoruz. Bence Benfica yı çok pis yenmek lazım burada. Hayde Beşiktaş hayde.
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