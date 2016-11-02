''Benfica buraya gelecek''
Portekizli yıldız Quaresma, gruptaki iddiaları için, "Benfica buraya gelecek. Dinamo Kiev maçımız var. Her şey bizim elimizde" ifadelerini kullandı.
Napoli'nin büyük ve zor bir takım olduğunu belirten Q7, "Orta sahayı iyi kapattık. İstenmeyen bir gol yedik. Napoli'den 1 puan almak umudumuzu devam ettirdi. 33 yaşındayım ama kesinlikle bu yaşta olduğumu hissetmiyorum. Ayaklarım gittiği sürece kulübüm ve arkadaşlarım için çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.
REKORA KOŞUYOR
Ricardo Quaresma, Beşiktaş adına Avrupa Kupaları'nda en golcü üçüncü oyuncu oldu. Portekizli yıldız toplamda 10 gole ulaşırken, sadece 12 gollü Bobo ve 14 gollü Oktay'ın gerisinde kaldı.
REKORA KOŞUYOR
Ricardo Quaresma, Beşiktaş adına Avrupa Kupaları'nda en golcü üçüncü oyuncu oldu. Portekizli yıldız toplamda 10 gole ulaşırken, sadece 12 gollü Bobo ve 14 gollü Oktay'ın gerisinde kaldı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
''Benfica buraya gelecek'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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