 ''Benfica buraya gelecek'' – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''Benfica buraya gelecek''

    ''Benfica buraya gelecek''

    Portekizli yıldız , gruptaki iddiaları için, "Benfica buraya gelecek. Dinamo Kiev maçımız var. Her şey bizim elimizde" ifadelerini kullandı.

    Napoli'nin büyük ve zor bir takım olduğunu belirten Q7, "Orta sahayı iyi kapattık. İstenmeyen bir gol yedik. Napoli'den 1 puan almak umudumuzu devam ettirdi. 33 yaşındayım ama kesinlikle bu yaşta olduğumu hissetmiyorum. Ayaklarım gittiği sürece kulübüm ve arkadaşlarım için çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

    REKORA KOŞUYOR
    Ricardo , Beşiktaş adına Avrupa Kupaları'nda en golcü üçüncü oyuncu oldu. Portekizli yıldız toplamda 10 gole ulaşırken, sadece 12 gollü Bobo ve 14 gollü Oktay'ın gerisinde kaldı.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:20
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