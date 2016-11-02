"Arena fantastik bir taraftar cehennemi"

La Gazzetta dello Sport, "Napoli'nin kalbi, Juve sıra sende" manşetiyle çıkarak, "Hamsik süpersin. Napoli böylece küçük düşmekten kurtuldu" ifadelerini kullandı. Napoli'nin fazla coşkuyu sevmediğini öne süren gazete, "Napoli, Arena cehenneminden zarar görmeden çıktı. Bunun için bu sezon değer verilmek yerine en fazla eleştirilen Hamsik'e teşekkür etmek lazım. Ancak net olmak gerekirse, bu karşılaşmayı yine de Napoli kazanmalıydı" yorumunu getirdi.

Gazete, Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar'ı sahanın "en tehlikeli adamı" seçerken, Quaresma'nın ise çok fazla bir şey yapmadığını öne sürdü.

"ŞENOL GÜNEŞ, BOĞAZ'IN ZEMAN'I"

Maçın karnesinde 10 üzerinden 6 verdiği Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e "Boğaz'ın (Zdenek) Zeman'ı" benzetmesi yapan La Gazzetta dello Sport, "Başlangıçta çizgisine sadık kalmadı, ama Tosic'in sakatlanmasından sonra ofans modunu değiştirdi. Takımı, dürüst bir oyun ortaya koydu" değerlendirmesinde bulundu.

"FABRICIO'NUN ÖRÜMCEK ADAM OLMASI GEREKİRDİ"

Beşiktaş'ın kalecisi Fabricio'nun performansını beğenerek 6.5 puan veren gazete, "Hamsik'in vuruşunu engellemek için ise örümcek adam olması gerekirdi" diye yazdı.

MAÇIN EN İYİSİ HUTCHIONSON

Gazete, Beşiktaş kanadında "maçın en iyi adamı" olarak 6.5 puan verdiği orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'u, "maçın en kötü adamı" olarak ise 5 puan verdiği Gökhan İnler'i seçti. Hutchinson'un "İyi bir filmin yönetmeni gibiydi" diye nitelendiği haberde , "Ancak yardımcı yönetmeni eksikti. Topların hepsi ondan geçti ve neredeyse hiç hata yapmadı" ifadeleri kullanıldı.

"BEŞİKTAŞ STADI, FANTASTİK BİR TARAFTAR CEHENNEMİYDİ"

Corriere dello Sport ise, "Yürek hoplatan Şampiyonlar Ligi. Altın Hamsik. Haydi Juve" manşetiyle okuyucuyla buluştu.

Beşiktaş'tan daha iyi oynadığı değerlendirmesi yaptığı Napoli'nin önce korkuttuğunu, ancak sonra adil olduğu üzere şaheser bir golle beraberliği sağladığını savunan gazete, "Hamsik'in olağanüstü ve inci değerindeki golü, Napoli için adil olanı sağladı" değerlendirmesini yaptı.

"Stadyumdaki atmosfer, aynen Sarri'nin beklediği gibi; fantastik bir taraftar cehennemiydi" diye haberini sürdüren prestijli gazete, şunları yazdı:

"Türk taraftarlar, 'Juve Juve' diye bağırdılar. Ancak mavi-beyazlılar bu inanılmaz gürültüye rağmen asla korkmadılar; kişiliklerini ortaya koyarak, rahatça oynadılar."

Corriere dello Sport, Napoli'nin eski oyuncusu Gökhan İnler hakkında ise, "Solmuş gibiydi. Küçük hatalarla, dağınık ve yavaş bir oyunu vardı" eleştirisini getirdi.

HAMSİK KABUSTAN UYANDIRDI

Tuttoport ise, "Hamsik'in golü Napoli'yi kurtardı", "Hamsik her şeyi yoluna koydu" başlıklarıyla çıkarak, "Hamsik, Beşiktaş'ın o kadar ateşli stat atmosferinde gol kaydetti. Şans eseri karakter ortaya kondu, kaptan Marek Hamsik'in Şampiyonlar'daki mücevher gibi golü, Napoli'nin küçük düşmesini önledi" ifadelerini kullandı.

Calciomercato ise, Quaresma'nın golüyle Napoli'nin bir kabus yaşadığını, ama beraberlik golünü kaydeden Hamsik'in bu kabustan uyandırdığını kaydetti.