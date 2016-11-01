Yüzde yüz Kartal
Adriano, “2 haftada önemli oyuncular kaybettik. Herkesin sahada yüzde yüzünü göstermesi gerek” diye konuştu.
Napoli zaferinin gol atan kahramanlarından Adriano, Güneş'le katıldığı toplantıda takımdaki sakatlıklara vurgu yapıp, yokluklarını aratmamaya çalışacaklarını söyledi. Adriano, "Maç çok zor olacak. 2 hafta içerisinde çok önemli oyuncular kaybettik. Bu da yarın (bugün) daha çok sorumluluk yüklüyor bizlere. Herkesin sahada yüzde yüzünü göstermesi gerekecek. Hem yarın (bugün) hem de sezonun geri kalanında onların yokluğunu aratmamaya çalışacağız. Hedefimiz üç puan, eğer galibiyetle ayrılabilirsek grupta önümüz açılacak" dedi.
'CANER'İ ARATMAYIZ'
Caner'in sakatlığı için Adriano, "Takım için çok büyük bir sakatlık. Tam birbirimizi anlamaya başladığımız sırada böyle bir sakatlık oldu. İyi gidiyorduk, ligin geri kalanında Tosic ve ben elimizden geleni yapacağız. Caner'in yokluğunu aratmamak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. İlk Napoli maçında uzun zaman sonra ön tarafta oynadığına dikkat çeken yıldız oyuncu, "Bu durum gol atmayı kolaylaştırıyor" yorumunu yaptı.
'CANER'İ ARATMAYIZ'
Caner'in sakatlığı için Adriano, "Takım için çok büyük bir sakatlık. Tam birbirimizi anlamaya başladığımız sırada böyle bir sakatlık oldu. İyi gidiyorduk, ligin geri kalanında Tosic ve ben elimizden geleni yapacağız. Caner'in yokluğunu aratmamak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. İlk Napoli maçında uzun zaman sonra ön tarafta oynadığına dikkat çeken yıldız oyuncu, "Bu durum gol atmayı kolaylaştırıyor" yorumunu yaptı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Yüzde yüz Kartal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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