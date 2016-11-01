 Yüzde yüz Kartal – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Yüzde yüz Kartal

    Yüzde yüz Kartal

    , “2 haftada önemli oyuncular kaybettik. Herkesin sahada yüzde yüzünü göstermesi gerek” diye konuştu.

    zaferinin gol atan kahramanlarından , Güneş'le katıldığı toplantıda takımdaki sakatlıklara vurgu yapıp, yokluklarını aratmamaya çalışacaklarını söyledi. Adriano, "Maç çok zor olacak. 2 hafta içerisinde çok önemli oyuncular kaybettik. Bu da yarın (bugün) daha çok sorumluluk yüklüyor bizlere. Herkesin sahada yüzde yüzünü göstermesi gerekecek. Hem yarın (bugün) hem de sezonun geri kalanında onların yokluğunu aratmamaya çalışacağız. Hedefimiz üç puan, eğer galibiyetle ayrılabilirsek grupta önümüz açılacak" dedi.

    'CANER'İ ARATMAYIZ'
    Caner'in sakatlığı için Adriano, "Takım için çok büyük bir sakatlık. Tam birbirimizi anlamaya başladığımız sırada böyle bir sakatlık oldu. İyi gidiyorduk, ligin geri kalanında Tosic ve ben elimizden geleni yapacağız. Caner'in yokluğunu aratmamak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. İlk Napoli maçında uzun zaman sonra ön tarafta oynadığına dikkat çeken yıldız oyuncu, "Bu durum gol atmayı kolaylaştırıyor" yorumunu yaptı.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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