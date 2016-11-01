 Yabancı değil bizimkiler!.. – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Yabancı değil bizimkiler!..

    Yabancı değil bizimkiler!..
    bu sezon grup aşamasında oynadığı üç maçta beş golü var. Beşiktaş'ın bu beş golünü de yabancı isimler kaydetti. iki gol atarken Adriano, ve birer gol kaydetti. Bu arada Beşiktaş, bu sezon oynadığı 13 resmi karşılaşmada da yenilmedi. Kartal 13 maçın 7 tanesini kazanırken 6 beraberlik aldı. Süper Kupa maçını penaltılarla kaybeden Beşiktaş, oynadığı tüm maçlarda rakiplerine gol (25) atmayı başardı.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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