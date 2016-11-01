Yabancı değil bizimkiler!..
Beşiktaş bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı üç maçta beş golü var. Beşiktaş'ın bu beş golünü de yabancı isimler kaydetti. Vincent Aboubakar iki gol atarken Adriano, Anderson Talisca ve Ricardo Quaresma birer gol kaydetti. Bu arada Beşiktaş, bu sezon oynadığı 13 resmi karşılaşmada da yenilmedi. Kartal 13 maçın 7 tanesini kazanırken 6 beraberlik aldı. Süper Kupa maçını penaltılarla kaybeden Beşiktaş, oynadığı tüm maçlarda rakiplerine gol (25) atmayı başardı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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