Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Tolgay Arslan, "Sonuç üzücü oldu. Öne geçtikten sonra hemen gol yedik ama bize Napoli'ye karşı 4 puan alacaksınız denilse herkes bunun altına imza atardı. Şimdi her şey bizim elimizde." diye konuştu.

Napoli'nin iyi bir ekip olduğunu söyleyen Beşiktaşlı futbolcu, "Napoli iyi takım. Orta sahada iyi oyuncuları var ve iyi baskı yapıyorlar. İkinci yarı maça daha iyi girdik. 82. dakikada golü yedik maalesef ama o zamana kadar her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Aslında çok iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Benfica ile oynayacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Tolgay, "Önümüzde Benfica maçı var. Onları yenersek gruptan çıkarız. Benfica maçında başka bir Beşiktaş izleyeceğiz." yorumunu yaptı.

OĞUZHAN: "GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Beşiktaşlı bir diğer futbolcu Oğuzhan Özyakup ise Napoli karşısında alınan 1 puanın önemli olduğunu ve gruptan çıkmak için her şeyin ellerinde olduğunu belirtti.

Skoru koruyamadıklarını dile getiren siyah-beyazlı futbolcu, "Gruptan çıkmak için elimizden "geleni yapacağız. Her şey bizim elimizde. Maçları kazanırsak turu atlayacağız. İnşallah da öyle olur." dedi.

İtalyan ekibinin geri düştüğü zaman verdiği açıkları değerlendiremediklerini kaydeden Oğuzhan, "Çok güçlü bir rakiple oynadık. Napoli iyi kapanan, iyi baskı yapan bir takım ama geri düştüklerinde ne kadar alan verdiklerini biliyoruz. Ondan faydalanamadık. Napoli, Juventus'a karşı çok iyi bir maç çıkarmıştı. İki maç oynanmadan, 4 puana razı mısınız deseler, evde galibiyet, deplasmanda beraberlik derdik ama biz deplasmanda galip geldik. Normalde golden sonra ilk 5-10 dakika çok önemlidir. Biz o skoru tutamadığımız için beraberlik golü geldi. Belki tutabilsek ikinci gol de gelecekti." şeklinde konuştu.

Kendi durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Oğuzhan Özyakup, "Son 1.5 haftadır idmanlara çıkıyorum. Ağrım azalıyor. Her gün daha iyi olmaya başlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.