Taraftarlar kapıştı
Napoli taraftarı ile Beşiktaşlılar arasında kavga UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile İtalyan ekibi Napoli arasında oynanan maç öncesi bir grup Napoli taraftarı ile Beşiktaşlı taraftar arasında kavga çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Vodafone Arena'da oynanan maça gitmek için metroyu kullanan Napoli taraftarları, Şirinevler Metrosu'nda Siyah-beyazlı taraftarlara sataştı. Metronun merdivenlerinde yaşanan tekme ve yumrukların atıldığı kavga bir taraftarın kamerasına yansıdı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 00:23
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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