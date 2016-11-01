Son antrenmanı İtalya’da yaptılar
Napoli'den Beşiktaş karşılaşması öncesi ilginç hareket geldi. Gök Mavililer, UEFA'ya başvurup özel izin alarak, İstanbul'da Vodafone Arena'da yapması planlanan karşılaşma öncesi son antrenmanını, İtalya'da gerçekleştirdi. İtalyan temsilcisi Napoli'de kendi tesislerinde son çalışmasını yaptıktan sonra, saat 18.00'de İstanbul'a hareket etti.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Son antrenmanı İtalya’da yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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