 Son antrenmanı İtalya’da yaptılar – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Son antrenmanı İtalya’da yaptılar

    Son antrenmanı İtalya’da yaptılar
    'den karşılaşması öncesi ilginç hareket geldi. Gök Mavililer, UEFA'ya başvurup özel izin alarak, İstanbul'da Vodafone Arena'da yapması planlanan karşılaşma öncesi son antrenmanını, İtalya'da gerçekleştirdi. İtalyan temsilcisi Napoli'de kendi tesislerinde son çalışmasını yaptıktan sonra, saat 18.00'de İstanbul'a hareket etti.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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