Sarri'nin beğendiği Beşiktaşlı

Beşiktaş'ın Avrupa'da her takıma karşı zorluk çıkarabileceği belirten Napoli Teknik Direktörü Maurizio Sarri, siyah-beyazlı takımdan en beğendiği oyuncunun sorulması üzerine Tolgay Arslan cevabını verdi.

Napoli Teknik Direktörü Maurizio Sarri, "Beşiktaş her takıma cezayı kesecek yetenekte bir takım. Beşiktaş taraftarı da burada cehennem gibi bir atmosfer oluşturdu. Örneğin Beşiktaş burada hala yenilmedi" dedi.

Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Beşiktaş'ın Napoli ile 1-1 sona eren maçın ardından İtalyan temsilcisinin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Maurizio Sarri, "Savunmada güçlü durduk orta saha topu iyi çevirdik. Birçok pozisyon yakaladık ancak sadece 1'inde gol yaptık. Bu oyun bana güven verdi. Takımım az pozisyon verdiği için oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Napoli çok gol atan takım"

Bir gazetecinin, "Takım çok pozisyona giriyor, az gol atıyor. Bu konuda ne gibi önlem almanız gerekli" şeklindeki sorusuna İtalyan çalıştırıcı, "Bugün az gol attık ancak genel anlamda Napoli çok gol atan takım. Az gol atmamızın sebebi bugün rakibimizin de iyi oynaması. Atılan gol sayısı takımın performansı ile aynı orantıda gitmeyebilir. Bugün 7-8 pozisyon vardı 1'i gol oldu. Gabbiadini ve Callejon'un bugünkü performansından memnunum" açıklamasını yaptı.



"Hamsik çok önemli bir oyuncu"

Defanstaki hataları ve takımının orta sahasını da değerlendiren Sarri, "Hamsik çok önemli oyuncu. Bugün kalitesini gösterdi. Coulibaly hata yapmadı top yüzüne geldi. Albiol'un da olmaması defans hattında tecrübeli oyuncunun eksikliği de bizi etkiliyor" diye yanıt verdi.



"Stoperleri çok iyi"

Adam adama Beşiktaş'ın çok iyi savunma yapan oyuncuları olduğunu aktaran Maurizio Sarri, "Araya atılan ince toplarla daha iyi olmalıydık. Stoperleri çok iyi Beşiktaş'ın. Hızlı hücumları denedik fakat değerlendiremedik" dedi.



"Cehennem gibi atmosfer"

Napoli Teknik Direktörü Maurizio Sarri, "Beşiktaş ile ilk maçtaki en kritik hatayı onlara çok alan bırakarak yaptık. Hücum yapalım derken savunmayı unuttuk. Böylesine yetenekli takıma karşı bu kadar açık verirseniz cezayı keserler ki kim bu hatayı yaparsa Şampiyonlar Ligi seviyesinde Beşiktaş her takıma cezayı kesecek yetenekte bir takım. Beşiktaş taraftarı da burada cehennem gibi bir atmosfer oluşturdu. Örneğin Beşiktaş burada hala yenilmedi. Beşiktaş'ta en beğendiğim oyuncu Tolgay Arslan" ifadelerini kullandı.



"Alan tanımadık"

Milik'in en kısa sürede iyileşmesini dileyen Sarri, "Transfer açılmadan iyileşmese böyle bir sıkıntımız olmayacak. Yani iyileşirse transfere gerek kalmayacak. Gabbiadini ve İnsigne de iyi olur ve goller atamaya başlarlarsa sıkıntımız kalmayacak. Rakibimize alan tanımadık bugün. Penaltıyı değerlendirmek istemiyorum ama dirseğine değen top taraftarında desteğiyle etkili oldu. Önemli olan savunmada kompak olup hücumda beklenen Napoli'yi göstermek. Gerçekten geriye düştüğümüzde bizim için zorlu bir andı. Daha sonra takımım toparlanmasını bildi. Burada yenilseydik karanlık bir tablo olacaktı. Ben iyimserim. Gruptan çıkacağımızı söylemek şuan erken. Ama iyi durumdayız" diye konuştu.

