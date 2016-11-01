Önce kavga sonra barış
Beşiktaş U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Napoli'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha karıştı. Beşiktaş ve Napoli oyuncuları arasında hakemin son düdüğüyle birlikte gerginlik yaşandı.
Beşiktaş U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde İstanbul'da karşılaştığı Napoli U19 Takımı'na 1-0 yenildi.
Napoli kaptanı Granata, 90 dakikanın ardından Beşiktaşlı Muhammed Öztürk'ü omzundan itince ufak çaplı arbede yaşandı. Araya giren bazı oyuncular kavganın büyümesini engelledi.
Maçın gerginliği sonucu tartışma yaşayan Muhammed ve Granata maçtan sonra birbirlerine sarılarak başarılar diledi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:14
- Napoli taraftarları neye uğradığını şaşırdı
Toplam 14
Yorum
SolGS Cok dogru yapmislar...Avrupada neredeyse kafese sokacaklar bizimkileri...Haydi BJK sira sende evir cevir 5 le gönder sunlari
- Seni çok geç tanıdım
Toplam 31
Yorum
aatif 10 numara oynayamaz diyenler adam bu bölgede sivsasspor gibi bir takımda gol kralı oldu gol yüzdesi yüksek bir oyuncu mevcut kadroda 10 numara oynayabilecek en faydalı futbolcu...
- Haydi Kartalım vur pençeni
Toplam 26
Yorum
kartalsevdalisi haydi kartalım yuvanda göster gücünü,türkiye seninle...
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