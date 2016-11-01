 Önce kavga sonra barış – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Önce kavga sonra barış

    Önce kavga sonra barış

    Beşiktaş U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Napoli'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha karıştı. Beşiktaş ve Napoli oyuncuları arasında hakemin son düdüğüyle birlikte gerginlik yaşandı.

    Beşiktaş U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde İstanbul'da karşılaştığı Napoli U19 Takımı'na 1-0 yenildi.

    Napoli kaptanı Granata, 90 dakikanın ardından Beşiktaşlı Muhammed Öztürk'ü omzundan itince ufak çaplı arbede yaşandı. Araya giren bazı oyuncular kavganın büyümesini engelledi.

    Maçın gerginliği sonucu tartışma yaşayan Muhammed ve Granata maçtan sonra birbirlerine sarılarak başarılar diledi.


    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:14
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