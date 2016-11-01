O söylentiler boş çıktı

Napoli taraftarlarının Sultanahmet Meydanı'nda toplanma ve şehir turu attırıldıktan sonra stada götürülmeleri beklentisi de böylece gerçekleşmemiş oldu.

Sabahın erken saatlerinde İstanbul'a gelerek maç saatini bekleyen ilk 2 grup İtalyan futbolseverler ise Atatürk Havaalanı'na gelen son kafile ile alanda buluşmayı tercih etti ve polis kontrolünde stada topluca getirilecekler.

Napoli taraftarlarının bugün öğleden sonra Sultanahmet'te toplanıp, Eminönü-Harem-2. köprü güzergahından geçirilip eziyet çektirileceklerine dair haberler bu durumda asılsız çıkarken, İstanbul polisi ile yapılan görüşmelerde havaalanından stada geçmek için Atatürk'te bir araya gelmek tercih edildi.

Alana son kafile olarak yaklaşık 200 taraftar gelirken, sabah 05.00'te 50 kişilik ilk grubun geldiği, 11.00'de ikinci grubun İstanbul'a ulaştığı öğrenildi.



8 otobüs dolusu Napoli taraftarı birazdan stada ulaşmak için Atatürk havaalanı'ndan hareket edecek. İtalyanların karşılarında gördükleri basın mensuplarına ve alandaki çalışanlara el-kol hareketlerinde bulundukları ve gerginlik yaşandığı görüldü.

Öte yandan son bir kafilenin 19.00 gibi Sabiha Gökçen'e gelmeyi tercih ettikleri ve hemen polis kontrolü altında yine 20.45'te beşleyecek Beşiktaş-Napoli maçı için Vodafone Arena'ya ulaştırılacakları belirtildi.



