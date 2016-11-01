 "Napoli yarı finale kadar gider" – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    "Napoli yarı finale kadar gider"

    "Napoli yarı finale kadar gider"

    Ünlü yorumcu , Beşiktaş-Napoli karşılaşması öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

    TRT Spor'da konuşan Dilmen, Napoli'nin yarı finale kadar gideceğini söyledi. Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 6 takımı arasında gösteren Dilmen, İtalyanların yarı finale kadar gidebileceğini söyledi. 'in maç yorumu şöyle:

    "Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin grupları çok sert. Beşiktaş, Napoli'den alabileceği skoru aldı. Onlar şimdi bir puana gelmedi. Napoli, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 6 takımından biri. Bence yarı finale kadar gidecekler."

    "Napoli'den 6 puanı bugün Avrupa'da çoğu takım alamaz. Bugün Beşiktaş'ın alacağı her puan çok değerli."

    Dilmen, Napoli'nin file bekçisi Reina ilgili olarak ise, "Reina büyük kaleci değil. İspanya Milli Takımı'na yeniden çağırıldı ama bence çok iyi değil." ifadesini kullandı.

    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:33
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