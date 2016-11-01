"Napoli yarı finale kadar gider"
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Napoli karşılaşması öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
TRT Spor'da konuşan Dilmen, Napoli'nin yarı finale kadar gideceğini söyledi. Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 6 takımı arasında gösteren Dilmen, İtalyanların yarı finale kadar gidebileceğini söyledi. Rıdvan Dilmen'in maç yorumu şöyle:
"Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin grupları çok sert. Beşiktaş, Napoli'den alabileceği skoru aldı. Onlar şimdi bir puana gelmedi. Napoli, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 6 takımından biri. Bence yarı finale kadar gidecekler."
"Napoli'den 6 puanı bugün Avrupa'da çoğu takım alamaz. Bugün Beşiktaş'ın alacağı her puan çok değerli."
Dilmen, Napoli'nin file bekçisi Reina ilgili olarak ise, "Reina büyük kaleci değil. İspanya Milli Takımı'na yeniden çağırıldı ama bence çok iyi değil." ifadesini kullandı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:33
- Beşiktaş - Napoli | 20.45
Toplam 6
Yorum
Aslan 1-0 OLSUN BJK KAZANSIN
- Nuri’ye yakın markaj
Toplam 3
Yorum
tsts Nurimi?,,,Cok komik,bu adam gebrdi bumu 10 numara? topu yalniz saga sola atar okadar bundan cok var bizde.ALMAYINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
- Mario Gomez zirvesi
Toplam 19
Yorum
Aslan GOMEZI ALMAK ICIN GEREKIRSE PODOLSKI ILE TAKAS YAPILABILIR,BIZE BU YIL COK GOL KAZANDIRIR
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