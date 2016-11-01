Napoli taraftarları neye uğradığını şaşırdı
Beşiktaş-Napoli maçı için İstanbul'a gelen İtalyan taraftarlar, Vodafone Arena'daki sıkı güvenlik önlemleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında bu akşam oynayacağı Napoli maçı öncesi İtalyan taraftarlar Vodafone Arena'ya ulaştı. Öte yandan son bir kafilenin 19.00 gibi Sabiha Gökçen'e gelmeyi tercih ettikleri ve hemen polis kontrolü altında yine 20.45'te başlayacak Beşiktaş-Napoli maçı için Vodafone Arena'ya ulaştırıldıkları belirtildi.
Öğle saatlerinde İtalya'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Napoli taraftarları, buradan otobüslerle direkt stada getirildi. Yaklaşık 300 kadar İtalyan taraftar, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
VODAFONE ARENA'DA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Beşiktaş-Napoli maçı için İstanbul'a gelen İtalyan taraftarlar, Vodafone Arena'daki sıkı güvenlik önlemleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Ayakkabıları, montları hatta tişörtleri çıkarılarak araban Napoli taraftarlarından bazıları, stada girmekten vazgeçerek otellerine geri döndü.
Taraftarların kemerleri, suları, kesici olan takıları, sigaraları alındı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 19:23
- Altyapı coştu: 5 maç 19 gol
Toplam 7
Yorum
@Ahmet.61 Biz anca yetiştiririz sonra süperligdeki takımlar alır oynatır...
- O söylentiler boş çıktı
Toplam 9
Yorum
GFB YAKACAKSIN BÖYLE TARAFTARLARI GERÇİ BJK TARAFTARLAR GEREĞİNİ YAPARLAR.
- Eren niye gol atamıyor?
Toplam 10
Yorum
BJK Çakma Yıldızı Amma da Abarttınız Biz Demiştik Bunlar Gelir Geçer Diye :)
Napoli taraftarları neye uğradığını şaşırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.