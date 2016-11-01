Napoli taraftarları neye uğradığını şaşırdı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında bu akşam oynayacağı Napoli maçı öncesi İtalyan taraftarlar Vodafone Arena'ya ulaştı. Öte yandan son bir kafilenin 19.00 gibi Sabiha Gökçen'e gelmeyi tercih ettikleri ve hemen polis kontrolü altında yine 20.45'te başlayacak Beşiktaş-Napoli maçı için Vodafone Arena'ya ulaştırıldıkları belirtildi.

Öğle saatlerinde İtalya'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Napoli taraftarları, buradan otobüslerle direkt stada getirildi. Yaklaşık 300 kadar İtalyan taraftar, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

VODAFONE ARENA'DA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Beşiktaş-Napoli maçı için İstanbul'a gelen İtalyan taraftarlar, Vodafone Arena'daki sıkı güvenlik önlemleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Ayakkabıları, montları hatta tişörtleri çıkarılarak araban Napoli taraftarlarından bazıları, stada girmekten vazgeçerek otellerine geri döndü.

Taraftarların kemerleri, suları, kesici olan takıları, sigaraları alındı.



