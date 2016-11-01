Napoli taraftarı ile Beşiktaşlılar arasında kavga
Napoli taraftarı ile Beşiktaşlılar arasında kavga UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile İtalyan ekibi Napoli arasında oynanan maç öncesi bir grup Napoli taraftarı ile Beşiktaşlı taraftar arasında kavga çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Vodafone Arena'da oynanan maça gitmek için metroyu kullanan Napoli taraftarları, Şirinevler Metrosu'nda Siyah-beyazlı taraftarlara sataştı. Metronun merdivenlerinde yaşanan tekme ve yumrukların atıldığı kavga bir taraftarın kamerasına yansıdı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 23:24
- Napoli taraftarları neye uğradığını şaşırdı
Toplam 20
Yorum
Berdush Etme kulum bulursun..ilk mactaki italyada yapilanlar unutulmadi..kisasa kisas...
- Hakem değişti: Maçı Milorad Mazic yönetecek!
Toplam 19
Yorum
/* bi ayar var ama..bakalım nolacak.
- Bir daha atma Martin
Toplam 10
Yorum
UĞUR AMAN NE KOMİK
Napoli taraftarı ile Beşiktaşlılar arasında kavga haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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