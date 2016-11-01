 Napoli taraftarı ile Beşiktaşlılar arasında kavga – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    taraftarı ile Beşiktaşlılar arasında kavga

    Napoli taraftarı ile Beşiktaşlılar arasında kavga

    taraftarı ile Beşiktaşlılar arasında kavga UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile İtalyan ekibi Napoli arasında oynanan maç öncesi bir grup Napoli taraftarı ile Beşiktaşlı taraftar arasında kavga çıktı.

    Edinilen bilgiye göre, Vodafone Arena'da oynanan maça gitmek için metroyu kullanan taraftarları, Şirinevler Metrosu'nda Siyah-beyazlı taraftarlara sataştı. Metronun merdivenlerinde yaşanan tekme ve yumrukların atıldığı kavga bir taraftarın kamerasına yansıdı.


    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
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