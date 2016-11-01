Napoli taraftarı ile Beşiktaşlılar arasında kavga

Edinilen bilgiye göre, Vodafone Arena'da oynanan maça gitmek için metroyu kullanan Napoli taraftarları, Şirinevler Metrosu'nda Siyah-beyazlı taraftarlara sataştı. Metronun merdivenlerinde yaşanan tekme ve yumrukların atıldığı kavga bir taraftarın kamerasına yansıdı.