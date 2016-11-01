 Kartal puan rekoru kıracak – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Kartal puan rekoru kıracak

    Kartal puan rekoru kıracak

    , bu akşam konuk edeceği ’yi yendiği takdirde, Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda en yüksek puanına (8) ulaşmış olacak.

    , Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda kulüp açısından tarihi başarının eşiğinde duruyor. B Grubu'nda bu sezon şu ana dek bir galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde 6. kez yer aldığı 'nde en yüksek puanına ulaşacak. Grupta Benfica ve Dinamo Kiev maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılan ve 2 puan alan Beşiktaş, 3. haftada mücadelesinde ise deplasmanda Napoli'yi 3-2 yenerek puanını 5'e çıkarmıştı. İtalya temsilcisini İstanbul'da ağırlayacak siyah-beyazlı ekip, 8 puana ulaşarak en iyi performansına imza atma fırsatını elinde bulunduruyor.

    LUCESCU İLE 7 PUAN
    Beşiktaş, daha önce 5 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 sezonunda elde etti. O sezon, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde bu organizasyonda yer alan siyah-beyazlı ekip, 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşmıştı. Siyah-beyazlı takım, Napoli karşısında olası galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek puanını 4 maçlık periyotta elde etmiş olacak. Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Napoli maçından sonraki iki karşılaşmada, puan performansını daha yukarı çekme fırsatına da sahip.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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