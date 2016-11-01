Kartal puan rekoru kıracak
Beşiktaş, bu akşam konuk edeceği Napoli’yi yendiği takdirde, Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda en yüksek puanına (8) ulaşmış olacak.
Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda kulüp açısından tarihi başarının eşiğinde duruyor. B Grubu'nda bu sezon şu ana dek bir galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde 6. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanına ulaşacak. Grupta Benfica ve Dinamo Kiev maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılan ve 2 puan alan Beşiktaş, 3. haftada mücadelesinde ise deplasmanda Napoli'yi 3-2 yenerek puanını 5'e çıkarmıştı. İtalya temsilcisini İstanbul'da ağırlayacak siyah-beyazlı ekip, 8 puana ulaşarak en iyi performansına imza atma fırsatını elinde bulunduruyor.
LUCESCU İLE 7 PUAN
Beşiktaş, daha önce 5 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 sezonunda elde etti. O sezon, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde bu organizasyonda yer alan siyah-beyazlı ekip, 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşmıştı. Siyah-beyazlı takım, Napoli karşısında olası galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek puanını 4 maçlık periyotta elde etmiş olacak. Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Napoli maçından sonraki iki karşılaşmada, puan performansını daha yukarı çekme fırsatına da sahip.
LUCESCU İLE 7 PUAN
Beşiktaş, daha önce 5 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 sezonunda elde etti. O sezon, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde bu organizasyonda yer alan siyah-beyazlı ekip, 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşmıştı. Siyah-beyazlı takım, Napoli karşısında olası galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek puanını 4 maçlık periyotta elde etmiş olacak. Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Napoli maçından sonraki iki karşılaşmada, puan performansını daha yukarı çekme fırsatına da sahip.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Kartal puan rekoru kıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.