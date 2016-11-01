 Insigne, özür diledi ama... – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Insigne, özür diledi ama...

    Insigne, özür diledi ama...
    maçında oyundan çıkarken hocası Maurizio Sarri'ye tepki gösterip, "Kapatsın çenesini" karşılığını alan Napoli'nin yıldız ismi Lorenzo Insigne'nin özür dilediği iddia edildi. İtalyan basını Sarri'nin Beşiktaş maçı kadrosuna aldığı Insigne'yi buna rağmen temsilcimize karşı ilk 11'de oynatıp oynatmayacağının belirsiz olduğunu öne sürdü.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
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