Insigne, özür diledi ama...
Juventus maçında oyundan çıkarken hocası Maurizio Sarri'ye tepki gösterip, "Kapatsın çenesini" karşılığını alan Napoli'nin yıldız ismi Lorenzo Insigne'nin özür dilediği iddia edildi. İtalyan basını Sarri'nin Beşiktaş maçı kadrosuna aldığı Insigne'yi buna rağmen temsilcimize karşı ilk 11'de oynatıp oynatmayacağının belirsiz olduğunu öne sürdü.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Insigne, özür diledi ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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