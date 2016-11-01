 İlk İtalyan zaferi Napoli – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    İlk İtalyan zaferi

    İlk İtalyan zaferi Napoli
    , bu sezon 'ndeki ilk karşılaşması öncesi İtalya ekipleriyle yaptığı 11 maçta galibiyet almayı başaramamıştı. Rakipleri karşısında 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, 9 kez de sahadan mağlup ayrılmıştı. İtalyan rakipleriyle yaptığı 12 karşılaşmada 9 gol atan siyah-beyazlı takım, kalesinde 26 gol gördü. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Napoli ile yaptığı maçı 3-2 kazanarak İtalyanlar'a karşı ilk galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlı ekip, bugünkü maçta rakibini mağlup ederek İtalya takımlarına karşı sahasında da ilk galibiyetine ulaşmaya çalışacak.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:59
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