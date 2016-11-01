İlk İtalyan zaferi Napoli
Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk Napoli karşılaşması öncesi İtalya ekipleriyle yaptığı 11 maçta galibiyet almayı başaramamıştı. Rakipleri karşısında 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, 9 kez de sahadan mağlup ayrılmıştı. İtalyan rakipleriyle yaptığı 12 karşılaşmada 9 gol atan siyah-beyazlı takım, kalesinde 26 gol gördü. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Napoli ile yaptığı maçı 3-2 kazanarak İtalyanlar'a karşı ilk galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlı ekip, bugünkü maçta rakibini mağlup ederek İtalya takımlarına karşı sahasında da ilk galibiyetine ulaşmaya çalışacak.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
İlk İtalyan zaferi Napoli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.