 İDO’dan Napoli maçına ek sefer – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    ’dan maçına ek sefer

    İDO’dan Napoli maçına ek sefer
    , - karşılaşması için deniz otobüsü ek seferi düzenliyor. İDO'nun, 20.45'te başlayacak maç öncesi taraftarları, 14.30 ve 16.30 Bursa'dan kalkışlı tarifeli seferlerle Beşiktaş'a ulaştıracağı; maç bitimi sonrasında 23.30'da Beşiktaş kalkışlı, 01.40'ta Bursa'ya varışlı ek sefer düzenleneceği kaydedildi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:56
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