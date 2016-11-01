İDO, Beşiktaş-Napoli karşılaşması için deniz otobüsü ek seferi düzenliyor. İDO'nun, 20.45'te başlayacak maç öncesi taraftarları, 14.30 ve 16.30 Bursa'dan kalkışlı tarifeli seferlerle Beşiktaş'a ulaştıracağı; maç bitimi sonrasında 23.30'da Beşiktaş kalkışlı, 01.40'ta Bursa'ya varışlı ek sefer düzenleneceği kaydedildi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
İDO’dan Napoli maçına ek sefer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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