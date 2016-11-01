 Gençler 14.00’te sahada – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Gençler 14.00’te sahada

    Gençler 14.00’te sahada
    Genç takımı, B grubu 4. maçında Napoli ile karşılaşacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Maçın biletleri ücretsiz olacak. Genç Kartallar, 7 puanlı D.Kiev ve 4 puanlı Benfica'nın ardından 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:02
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