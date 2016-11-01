Gençler 14.00’te sahada
Beşiktaş Genç takımı, UEFA Gençlik Ligi B grubu 4. maçında Napoli ile karşılaşacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Maçın biletleri ücretsiz olacak. Genç Kartallar, 7 puanlı D.Kiev ve 4 puanlı Benfica'nın ardından 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 23:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Gençler 14.00’te sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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