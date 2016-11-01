Caner'in alternatifi de sakatlandı
Caner Erkin'in sezonu kapatması sonrası sol beke kaydırılan Dusko Tosic, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Napoli maçında sakatlık yaşadı. Vodafone Arena'daki maçın 23. dakikasında sakatlanan Sırp oyuncu yerini Cenk Tosun'a bıraktı.
Caner Erkin'in sakatlığı sonrası stoperde istikrarlı futboluyla taraftarların sevgisini kazanan Dusko Tosic'in, görev yeri değişti.
Savunmanın göbeğinde Marcelo ile iyi bir uyum sağlayan Tosic, Napoli maçında sol bekte görev alırken, Adriano Correia Sırp oyuncunun önünde hücumda görev aldı.
Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in planı 23. dakikada yaşanan sakatlık nedeniyle değişmek zorunda kaldı. Oyuna devam edemeyen Dusko Tosic, 23. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı. Kalan dakikalarda Tosic'in yerine Adriano sol beke kaydırıldı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:16
- Beşiktaş - Napoli | 20.45
Toplam 6
Yorum
Aslan 1-0 OLSUN BJK KAZANSIN
- Nuri’ye yakın markaj
Toplam 3
Yorum
tsts Nurimi?,,,Cok komik,bu adam gebrdi bumu 10 numara? topu yalniz saga sola atar okadar bundan cok var bizde.ALMAYINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
- Mario Gomez zirvesi
Toplam 19
Yorum
Aslan GOMEZI ALMAK ICIN GEREKIRSE PODOLSKI ILE TAKAS YAPILABILIR,BIZE BU YIL COK GOL KAZANDIRIR
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