 Caner'in alternatifi de sakatlandı – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Caner'in alternatifi de sakatlandı

    Caner'in alternatifi de sakatlandı

    Caner Erkin'in sezonu kapatması sonrası sol beke kaydırılan , UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Napoli maçında sakatlık yaşadı. Vodafone Arena'daki maçın 23. dakikasında sakatlanan Sırp oyuncu yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

    Caner Erkin'in sakatlığı sonrası stoperde istikrarlı futboluyla taraftarların sevgisini kazanan 'in, görev yeri değişti.

    Savunmanın göbeğinde Marcelo ile iyi bir uyum sağlayan Tosic, Napoli maçında sol bekte görev alırken, Adriano Correia Sırp oyuncunun önünde hücumda görev aldı.

    Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in planı 23. dakikada yaşanan sakatlık nedeniyle değişmek zorunda kaldı. Oyuna devam edemeyen Dusko Tosic, 23. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı. Kalan dakikalarda Tosic'in yerine Adriano sol beke kaydırıldı.

    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:16
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