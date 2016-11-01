Caner'in alternatifi de sakatlandı

Caner Erkin'in sakatlığı sonrası stoperde istikrarlı futboluyla taraftarların sevgisini kazanan Dusko Tosic'in, görev yeri değişti.



Savunmanın göbeğinde Marcelo ile iyi bir uyum sağlayan Tosic, Napoli maçında sol bekte görev alırken, Adriano Correia Sırp oyuncunun önünde hücumda görev aldı.



Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in planı 23. dakikada yaşanan sakatlık nedeniyle değişmek zorunda kaldı. Oyuna devam edemeyen Dusko Tosic, 23. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı. Kalan dakikalarda Tosic'in yerine Adriano sol beke kaydırıldı.