''Biz efendiliğimizi bozmayacağız''
Beşiktaş yönetimi, güvenlik güçlerinden özel önlem talep etti. Napoli'de oynanan karşılaşma öncesi hem taraftarlara hem de gazetecilere saldıran İtalyan taraftarların, bugünkü maç için İstanbul'a geleceği bilgisini alan yönetim, herhangi bir olay yaşanmaması için tüm tedbirlerin alınmasını istedi. Siyah-beyazlı yetkililerin, güvenlikle ilgili sorumlulara, "Bizlere orada saldırmışlardı. Ama biz efendiliğimiz bozmayacağız" diyerek olay çıkmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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