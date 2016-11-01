 ''Biz efendiliğimizi bozmayacağız'' – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    ''Biz efendiliğimizi bozmayacağız''

    ''Biz efendiliğimizi bozmayacağız''
    yönetimi, güvenlik güçlerinden özel önlem talep etti. 'de oynanan karşılaşma öncesi hem taraftarlara hem de gazetecilere saldıran İtalyan taraftarların, bugünkü maç için İstanbul'a geleceği bilgisini alan yönetim, herhangi bir olay yaşanmaması için tüm tedbirlerin alınmasını istedi. Siyah-beyazlı yetkililerin, güvenlikle ilgili sorumlulara, "Bizlere orada saldırmışlardı. Ama biz efendiliğimiz bozmayacağız" diyerek olay çıkmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:35
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