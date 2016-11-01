Beşiktaş - Napoli | 20.45
Vodafone Arena’da oynanacak zorlu mücadele saat 20.45’te başlayacak. Maçı İngiliz hakem Mark Clattenburg yönetecek. İtalyan temsilcisini deplasmanda 3-2 mağlup eden Kara Kartal bugün de evinde kazanarak grup lideri olmayı hedefliyor.
VODAFONE ARENA'DA İLK 11'LER BELLİ OLDU
STAT: Vodafone Arena
HAKEMLER: Mark Clattenburg, Jake Collin, Simon Bennett (İngiltere)
BEŞİKTAŞ: Fabricio, Beck, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Hutchinson, Gökhan İnler, Quaresma, Tolgay Arslan, Adriano, Aboubakar
NAPOLİ: Reina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Allan, Jorginho, Hamsik, Callejon, Gabbiadini, InsigneZİRVEYİ İSTİYORLAR
İki takım arasındaki karşılaşma, saat 20.45'te oynanacak. Türkiye'de bu yıl kış saati uygulamasına geçilmeyecek olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nin klasik başlangıç saati olan 21.45 yerine mücadele 20.45'te yapılacak. Beşiktaş ile Napoli arasındaki karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Mark Clattenburg yönetecek. Siyah-beyazlılar, zorlu mücadelede İtalyan ekibini mağlup ederek puanını 8'e yükseltmeyi ve Devler Ligi'nde liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
Kartal'da, Napoli karşılaşması öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alan Caner, Talisca ve Necip'in dışında Aras'ın da sakatlıkları devam ediyor. UEFA'ya bildirilen kadrodaki isimlerden ameliyat olan Caner ile Talisca ve adalesinde gerilme bulunan Necip Uysal; bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecekler. Caner Erkin ve Anderson Talisca'yı sakatlıkları nedeniyle uzun süre kullanmayacak Beşiktaş'ta aynı nedenden dolayı bir süredir takımdan ayrı kalan Oğuzhan Özyakup ve Gökhan İnler hazır hale geldi. İki oyuncu da takımla çalışmalarını sürdürüyor.
GRUPTA ŞANSLAR BİRBİRİNE YAKIN
Grubunda 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile 5 puan toplayan Beşiktaş, 6 puanı bulunan Napoli'nin arkasında 2. sırada. Gruptan çıkma şansı bulunan bir diğer takım olan Benfica ise 4 puan ile 3. sırada ve Portekiz'de Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Benfica, şu anda 1 puan ile grup sonuncusu olan zayıf halka olarak görülen Dinamo Kiev'i yenmesi halinde 7 puana yükselecek. Beşiktaş kaybetse bile şansı devam edecek. Çünkü Benfica, daha İstanbul'a gelecek.
ADRİANO SINIRDA
Beşiktaş'ta iki sarı kartı bulunan Adriano, ceza sınırında bulunuyor. Dinamo Kiev ve Napoli maçlarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu, bir kez daha aynı durumla karşılaşırsa cezalı duruma düşecek. Siyah-beyazlı ekipte Beck, Tolgay Arslan ve Vincent Aboubakar birer kez sarı kart görmüştü. Şu ana dek iki kez sarı kart gören Caner Erkin ise uzun süreli sakatlığı nedeniyle grupta kalan maçlarda oynayamayacak.
QUERESMA GOL SAYISINI ARTIRMAYI PLANLIYOR
Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda en golcü oyuncu sıralamasında ise Ricardo Quaresma birinci durumda bulunuyor. Dinamo Kiev karşısında attığı golle, 9 gollü Daniel Pancu ile en golcü sıralamasında üçüncülüğü paylaşan tecrübeli oyuncu, bugün gol veya goller bularak Bobo'yu yakalamayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:38
- Beşiktaş - Napoli | 20.45
Toplam 6
Yorum
Aslan 1-0 OLSUN BJK KAZANSIN
- Nuri’ye yakın markaj
Toplam 3
Yorum
tsts Nurimi?,,,Cok komik,bu adam gebrdi bumu 10 numara? topu yalniz saga sola atar okadar bundan cok var bizde.ALMAYINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
- Mario Gomez zirvesi
Toplam 19
Yorum
Aslan GOMEZI ALMAK ICIN GEREKIRSE PODOLSKI ILE TAKAS YAPILABILIR,BIZE BU YIL COK GOL KAZANDIRIR
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