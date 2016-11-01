Beşiktaş - Napoli | 20.45

Beşiktaş'ta nefesler tutuldu, tüm gözler bu akşam oynanacak Napoli karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlılar UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta mücadelesinde İtalya'nın Napoli takımı karşısında bir kez daha galibiyet arayacak. Grubun 3. haftasında Napoli'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini alan temsilcimiz, rakibini bu sefer İstanbul'da mağlup etmeye çalışacak. İtalya'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 2 ve Adriano Correia'nın tek golüyle rakibini yenmeyi başarmıştı. Bu maçta kaleci Fabricio Agosto Ramirez de penaltı kurtararak galibiyette pay sahibi olmuştu.

VODAFONE ARENA'DA İLK 11'LER BELLİ OLDU

STAT: Vodafone Arena

HAKEMLER: Mark Clattenburg, Jake Collin, Simon Bennett (İngiltere)

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Beck, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Hutchinson, Gökhan İnler, Quaresma, Tolgay Arslan, Adriano, Aboubakar

NAPOLİ: Reina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Allan, Jorginho, Hamsik, Callejon, Gabbiadini, Insigne

İki takım arasındaki karşılaşma, saat 20.45'te oynanacak. Türkiye'de bu yıl kış saati uygulamasına geçilmeyecek olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nin klasik başlangıç saati olan 21.45 yerine mücadele 20.45'te yapılacak. Beşiktaş ile Napoli arasındaki karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Mark Clattenburg yönetecek. Siyah-beyazlılar, zorlu mücadelede İtalyan ekibini mağlup ederek puanını 8'e yükseltmeyi ve Devler Ligi'nde liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.Kartal'da, Napoli karşılaşması öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alan Caner, Talisca ve Necip'in dışında Aras'ın da sakatlıkları devam ediyor. UEFA'ya bildirilen kadrodaki isimlerden ameliyat olan Caner ile Talisca ve adalesinde gerilme bulunan Necip Uysal; bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecekler. Caner Erkin ve Anderson Talisca'yı sakatlıkları nedeniyle uzun süre kullanmayacak Beşiktaş'ta aynı nedenden dolayı bir süredir takımdan ayrı kalan Oğuzhan Özyakup ve Gökhan İnler hazır hale geldi. İki oyuncu da takımla çalışmalarını sürdürüyor.Grubunda 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile 5 puan toplayan Beşiktaş, 6 puanı bulunan Napoli'nin arkasında 2. sırada. Gruptan çıkma şansı bulunan bir diğer takım olan Benfica ise 4 puan ile 3. sırada ve Portekiz'de Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Benfica, şu anda 1 puan ile grup sonuncusu olan zayıf halka olarak görülen Dinamo Kiev'i yenmesi halinde 7 puana yükselecek. Beşiktaş kaybetse bile şansı devam edecek. Çünkü Benfica, daha İstanbul'a gelecek.Beşiktaş'ta iki sarı kartı bulunan Adriano, ceza sınırında bulunuyor. Dinamo Kiev ve Napoli maçlarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu, bir kez daha aynı durumla karşılaşırsa cezalı duruma düşecek. Siyah-beyazlı ekipte Beck, Tolgay Arslan ve Vincent Aboubakar birer kez sarı kart görmüştü. Şu ana dek iki kez sarı kart gören Caner Erkin ise uzun süreli sakatlığı nedeniyle grupta kalan maçlarda oynayamayacak.Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda en golcü oyuncu sıralamasında ise Ricardo Quaresma birinci durumda bulunuyor. Dinamo Kiev karşısında attığı golle, 9 gollü Daniel Pancu ile en golcü sıralamasında üçüncülüğü paylaşan tecrübeli oyuncu, bugün gol veya goller bularak Bobo'yu yakalamayı hedefliyor.