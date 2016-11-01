''Ben güneşi seviyorum''
İtalyanlar’ın hücum sistemine atıfta bulunan Güneş, “Yapmaya çalıştığımız şey de bu. Bu maç bizim de Türk futbolseverler için de ders niteliğinde olacak'' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Napoli maçı basın toplantısında, karşılaşmanın kendileri ve Türkiye için ders niteliğinde olacağını söyledi. Güneş, "Önemli olan maçın taktik anlayışı kadar direncin de bozulmadan devam etmesi. Daha çok pozisyon üreten ve daha az pozisyon veren takım olmak istiyoruz. Napoli topu kaybettiğinde çok hızlı bir şekilde baskı yapıp tekrar hücuma giden bir takım. Üst üste hücum yapabilen bir takım. Liglerimizde alışık olmadığımız bir şey. Barcelona bunu çok iyi yapıyor. Yapmaya çalıştığımız şey de teknik olarak bu. Bu sene oyun formatında baskıda biraz geç kalıyoruz. Yaptığımızda etkili oluyoruz. Modern futbolda bunu yapmazsan olmaz. Yapmak durumundayız. O yüzden bizim için de Türk futbolseverler için ders niteliğinde bir maç olacak. İnşallah güzel bir maç olur" dedi.
'YİNE YAPSINLAR'
"Kazansak da kaybetsek de her şey bitmeyecek" diyen Güneş, "En iyi futbolumuzu oynamaya çalışalım. Arkasından 3 puan alırsak her şey mükemmel olur. Kazanamasak da 1 puan alırsak avantajımızı sürdürürüz" ifadelerini kullandı. Napoli'nin zaafları hakkında Güneş sürpriz bir dilekte bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Napoli'nin zaaflarından bir tanesi geride beklenmedik hatalar yapmasıydı. Bunu biz kullandık. İnşallah yine yaparlar ve değerlendiririz. İlk maçtaki kontrolümüzün bir kısmı mutlaka bu maçta da olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
'BEN GÜNEŞİ SEVİYORUM'
Tecrübeli hoca, "3. yıldız mı, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mi?" sorusuna kendine has felsefi bir yaklaşımla cevap verdi. Güneş, "Ben güneşi seviyorum. Yıldızlar hava kararınca ortaya çıkar. Şampiyonlar Ligi için oynayan bir takım, burada oynarken ligi düşünüyorsa o zaman küçük düşünüyordur. Çünkü bu Türkiye'nin kaderiyle ilgili" diye konuştu.
OZİ-ATİBA VE İNLER MÜJDESİ
Sakatların çokluğundan yakınan Güneş, buna rağmen müjde de verdi: "Oğuzhan'ın 1.5 ay sakat olması olumsuz etkiledi. Oğuzhan, Gökhan idmana katıldılar, olumlu görünüyorlar. Atiba da öyle... Gökhan'ı oradaki maçta da koyduk ama tam hazır değildi. Gökhan oradaki maçta düşündüğümüz seviyenin altındaydı, bugün daha iyi durumda" dedi.
'YİNE YAPSINLAR'
"Kazansak da kaybetsek de her şey bitmeyecek" diyen Güneş, "En iyi futbolumuzu oynamaya çalışalım. Arkasından 3 puan alırsak her şey mükemmel olur. Kazanamasak da 1 puan alırsak avantajımızı sürdürürüz" ifadelerini kullandı. Napoli'nin zaafları hakkında Güneş sürpriz bir dilekte bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Napoli'nin zaaflarından bir tanesi geride beklenmedik hatalar yapmasıydı. Bunu biz kullandık. İnşallah yine yaparlar ve değerlendiririz. İlk maçtaki kontrolümüzün bir kısmı mutlaka bu maçta da olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
'BEN GÜNEŞİ SEVİYORUM'
Tecrübeli hoca, "3. yıldız mı, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mi?" sorusuna kendine has felsefi bir yaklaşımla cevap verdi. Güneş, "Ben güneşi seviyorum. Yıldızlar hava kararınca ortaya çıkar. Şampiyonlar Ligi için oynayan bir takım, burada oynarken ligi düşünüyorsa o zaman küçük düşünüyordur. Çünkü bu Türkiye'nin kaderiyle ilgili" diye konuştu.
OZİ-ATİBA VE İNLER MÜJDESİ
Sakatların çokluğundan yakınan Güneş, buna rağmen müjde de verdi: "Oğuzhan'ın 1.5 ay sakat olması olumsuz etkiledi. Oğuzhan, Gökhan idmana katıldılar, olumlu görünüyorlar. Atiba da öyle... Gökhan'ı oradaki maçta da koyduk ama tam hazır değildi. Gökhan oradaki maçta düşündüğümüz seviyenin altındaydı, bugün daha iyi durumda" dedi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
''Ben güneşi seviyorum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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