''Bazı hakemler art niyetli''
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, F.Bahçe-Karabük maçının hakemi Fırat Aydınus’u hedef alarak “Bazı hakemler art niyetli. Hesap yaparak maça çıkan hakemlerden kurtulmalıyız” dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'de görev yapan bazı hakemlerin maçlara art niyetli çıktığını söylerken, F.Bahçe-K.Karabük maçıyla ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı. Eskimiş hakemlerin bırakmaları gerektiğini söyleyen Orman, "Hakem hataları da adil olmalıdır. Maksatlı hareketler, maksatlı kartlar, peş peşe kartlar, 1 dakikada maçın şeklini değiştirmek gibi olaylar Türk futbolunu kötü yola götürüyor. Maça hesap yaparak çıkan hakemlerden Türk futbolunun kurtulması lazım" dedi. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'na güvendiklerine vurgu yapan Fikret Orman, "Sertlik ayrı bir şey, maçı kesmek ayrı bir şey. Futbolun zevkini hakemler engelliyor. . Maçın oyunda kalma süresini uzatan, sertliğe müsaade etmeyen, maça hesap yaparak hakemlerden kurtulmak gerekiyor" diye konuştu.
'ONLAR DA MEMNUN DEĞİLDİR'
Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor maçını yöneten Fırat Aydınus'un kararlarını eleştiren Orman "Fenerbahçeli yöneticiler, Fenerbahçeli taraftarlar da memnun kalmamıştır. Aynı durumun Beşiktaş lehine olmasını da istemiyorum. Kulüp yönetmek sadece kendi kulübünün menfaatini korumak değildir" ifadelerini kullandı.
'CANER BİZDE OYNAYACAK'
Antalya maçında sakatlanan ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Caner Erkin'le ilgili de konuşan Orman, "Caner, bize çok hızlı uyum sağladı. Herhangi bir oyuncuya Chelsea'den teklif gelince hemen gitmek istiyor. Futbolcularda nasıl duygusallık yoksa bizde de yok. Caner'i çok seviyorum. Sakatlıktan dönecek ve oynayacak. Bonservisi 1 milyon euro. Gerekirse yine pazarlık yaparız'' diye konuştu.
'OĞUZHAN KANITLAMALI'
Takımın yıldızı Oğuzhan Özyakup'un Avrupa'ya gidip gitmeyeceğiyle ilgili de konuşan Orman, "Oğuzhan düzgün karaktere sahip yetenekli bir oyuncu. Avrupa'da çok iyi yerlerde oynayabilecek kapasitesi var. Fakat benim, Oğuzhan'daki bu isteği gerçekten görmem gerekiyor. Oğuzhan gerçekten isterse, Avrupa'ya gidecektir. Ancak Oğuzhan'ı alacak olan kulüp, onu oynatmak için almalı'' dedi.
GOMEZ İSTERSE EVİNE DÖNEBİLİR
Geçen sezona damga vuran golcü Mario Gomez ile ilgili de konuşan Orman, "Şimdi 'Ben mutsuzum dönmek istiyorum' deyip dönmek kolay değil. O zaman niye gittin? Gomez'e giderken yaptığı açıklamalar yakışmadı. "Biz averaj takımı olmayalım. Kadroyu göreceğim" sözleri doğru değildi. Gittiği kulüp ile Beşiktaş'ın durumları belli işte. Bonservis parası verip almayız. Gomez dönmek isterse ve gelip, "Evime dönmek istiyorum" derse şartlara göre konuşulur'' ifadelerini kullandı.
GÖKHAN TÖRE GİTTİ DE NE OLDU!
Başkan Orman, West Ham'a kiralık gönderilen Gökhan Töre'nin dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya ise ilginç bir yanıt verdi. Başkan, "Beşiktaş'tan giden herkes Beşiktaş'ı arıyor. Buradakiler mutlu olur, gidenler de burayı arar. Gökhan Töre, 'Avrupa'ya gideceğim, Avrupa'ya gideceğim' diyordu. Gitti, gördük. Burası Beşiktaş. Gidince anlıyorlar da, geç oluyor. Töre'yi 1 seneliğine kiraya verdik. Bilic, onu kullanmak için aldı. Şu an geri dönme gibi bir durumu yok" diye konuştu.
FİKRET ORMAN'DAN İNCİLER
Şenol Hoca ile ilgili bir endişemiz yok
Şenol Güneş ile beraber çok rahat çalışıyoruz. Hoca ve başkan ilişkisinin dışında aramızda farklı bir sevgi var. Ben 'Şenol abi' derim. Bende de Şenol Hocada da kontrat endişesi yok."
Gruptan çıkarsak hamleler yaparız
Napoli ile yarın (bugün) oynayacağımız rövanş maçını da kazanabiliriz. İmkansız değil. Eğer gruptan çıkarsak devre arası yapacağımız hamlelerle daha iyi yerlere geliriz.
Jose Sosa'nın geri dönmesi çok zor
Gomez için söylediklerimi Sosa için söyleyemem. En kızdığım şey zekanla dalga geçilmesidir. Yok terör, yok eş bahanesi. Beşiktaş üzerinden siyaset yaptı. Geri dönmesi zor.
Haddimize değil, G.Saray iyi iş yaptı
G.Saray'ı Riva ve Florya'yı satma kararı aldığı için eleştirmedim. Böyle bir şey haddimize değil. Rakibimiz olduğu için kıyaslama yapıyorum. '100 milyon TL faiz ödüyoruz, satıp borcu ödeyelim' diyorlar. Doğru bir strateji.
'ONLAR DA MEMNUN DEĞİLDİR'
Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor maçını yöneten Fırat Aydınus'un kararlarını eleştiren Orman "Fenerbahçeli yöneticiler, Fenerbahçeli taraftarlar da memnun kalmamıştır. Aynı durumun Beşiktaş lehine olmasını da istemiyorum. Kulüp yönetmek sadece kendi kulübünün menfaatini korumak değildir" ifadelerini kullandı.
'CANER BİZDE OYNAYACAK'
Antalya maçında sakatlanan ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Caner Erkin'le ilgili de konuşan Orman, "Caner, bize çok hızlı uyum sağladı. Herhangi bir oyuncuya Chelsea'den teklif gelince hemen gitmek istiyor. Futbolcularda nasıl duygusallık yoksa bizde de yok. Caner'i çok seviyorum. Sakatlıktan dönecek ve oynayacak. Bonservisi 1 milyon euro. Gerekirse yine pazarlık yaparız'' diye konuştu.
'OĞUZHAN KANITLAMALI'
Takımın yıldızı Oğuzhan Özyakup'un Avrupa'ya gidip gitmeyeceğiyle ilgili de konuşan Orman, "Oğuzhan düzgün karaktere sahip yetenekli bir oyuncu. Avrupa'da çok iyi yerlerde oynayabilecek kapasitesi var. Fakat benim, Oğuzhan'daki bu isteği gerçekten görmem gerekiyor. Oğuzhan gerçekten isterse, Avrupa'ya gidecektir. Ancak Oğuzhan'ı alacak olan kulüp, onu oynatmak için almalı'' dedi.
GOMEZ İSTERSE EVİNE DÖNEBİLİR
Geçen sezona damga vuran golcü Mario Gomez ile ilgili de konuşan Orman, "Şimdi 'Ben mutsuzum dönmek istiyorum' deyip dönmek kolay değil. O zaman niye gittin? Gomez'e giderken yaptığı açıklamalar yakışmadı. "Biz averaj takımı olmayalım. Kadroyu göreceğim" sözleri doğru değildi. Gittiği kulüp ile Beşiktaş'ın durumları belli işte. Bonservis parası verip almayız. Gomez dönmek isterse ve gelip, "Evime dönmek istiyorum" derse şartlara göre konuşulur'' ifadelerini kullandı.
GÖKHAN TÖRE GİTTİ DE NE OLDU!
Başkan Orman, West Ham'a kiralık gönderilen Gökhan Töre'nin dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya ise ilginç bir yanıt verdi. Başkan, "Beşiktaş'tan giden herkes Beşiktaş'ı arıyor. Buradakiler mutlu olur, gidenler de burayı arar. Gökhan Töre, 'Avrupa'ya gideceğim, Avrupa'ya gideceğim' diyordu. Gitti, gördük. Burası Beşiktaş. Gidince anlıyorlar da, geç oluyor. Töre'yi 1 seneliğine kiraya verdik. Bilic, onu kullanmak için aldı. Şu an geri dönme gibi bir durumu yok" diye konuştu.
FİKRET ORMAN'DAN İNCİLER
Şenol Hoca ile ilgili bir endişemiz yok
Şenol Güneş ile beraber çok rahat çalışıyoruz. Hoca ve başkan ilişkisinin dışında aramızda farklı bir sevgi var. Ben 'Şenol abi' derim. Bende de Şenol Hocada da kontrat endişesi yok."
Gruptan çıkarsak hamleler yaparız
Napoli ile yarın (bugün) oynayacağımız rövanş maçını da kazanabiliriz. İmkansız değil. Eğer gruptan çıkarsak devre arası yapacağımız hamlelerle daha iyi yerlere geliriz.
Jose Sosa'nın geri dönmesi çok zor
Gomez için söylediklerimi Sosa için söyleyemem. En kızdığım şey zekanla dalga geçilmesidir. Yok terör, yok eş bahanesi. Beşiktaş üzerinden siyaset yaptı. Geri dönmesi zor.
Haddimize değil, G.Saray iyi iş yaptı
G.Saray'ı Riva ve Florya'yı satma kararı aldığı için eleştirmedim. Böyle bir şey haddimize değil. Rakibimiz olduğu için kıyaslama yapıyorum. '100 milyon TL faiz ödüyoruz, satıp borcu ödeyelim' diyorlar. Doğru bir strateji.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
''Bazı hakemler art niyetli'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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