 Avrupa maçları 4K – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Avrupa maçları 4K

    Avrupa maçları 4K
    TRT ile Beko'nun işbirliğinde, bugün 20.45'te oynanacak 'ndeki Beşiktaş-Napoli ve Perşembe günü 21.00'de oynanacak olan Fenerbahçe-Manchester United maçı TRT 4K kanalı üzerinden Türkiye ve Avrupa'daki futbolseverlere servis edilecek.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:04
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