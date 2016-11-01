Avrupa maçları 4K
TRT ile Beko'nun işbirliğinde, bugün 20.45'te oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-Napoli ve Perşembe günü 21.00'de oynanacak olan Fenerbahçe-Manchester United Avrupa Ligi maçı TRT 4K kanalı üzerinden Türkiye ve Avrupa'daki futbolseverlere servis edilecek.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 23:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Avrupa maçları 4K haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.