 A Spor’da Kartal pençesi – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    A Spor’da Kartal pençesi

    A Spor’da Kartal pençesi
    'nde E Grubu'nda 2'de 2 yapan ve kupanın favorileri arasına giren Beşiktaş SJ 3. maçında bugün saat 20.00'de kendisi gibi iki maçını da kazanan Yunanistan'ın AEK takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Türk basketbolseverler, OAKA Spor Salonu'nda oynanacak dev karşılaşmada temsilcimizin kritik mücadelesini A SPOR ekranlarında HD kalitesiyle şifresiz olarak izlemenin keyfini yaşayacak.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:35
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