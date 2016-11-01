A Spor’da Kartal pençesi
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda 2'de 2 yapan ve kupanın favorileri arasına giren Beşiktaş SJ 3. maçında bugün saat 20.00'de kendisi gibi iki maçını da kazanan Yunanistan'ın AEK takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Türk basketbolseverler, OAKA Spor Salonu'nda oynanacak dev karşılaşmada temsilcimizin kritik mücadelesini A SPOR ekranlarında HD kalitesiyle şifresiz olarak izlemenin keyfini yaşayacak.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
A Spor’da Kartal pençesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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