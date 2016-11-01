 70’inci galibiyet için – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    70’inci galibiyet için

    70’inci galibiyet için
    Bugün evinde 'yi konuk edecek , Avrupa kupalarındaki 188. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı 187 maçın 69'unu kazanıp 39'unda berabere kalırken, 79 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında rakip fileleri 236 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 264 gol gördü. Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne dek sahasında 93 karşılaşma yaptı. Siyahbeyazlı takım bu maçların 48'inden galibiyet, 21'inden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyet ile ayrıldı. Evindeki maçlarda rakip fileleri 134 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 91 gol gördü.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:57
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