70’inci galibiyet için
Bugün evinde Napoli'yi konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 188. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı 187 maçın 69'unu kazanıp 39'unda berabere kalırken, 79 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında rakip fileleri 236 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 264 gol gördü. Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne dek sahasında 93 karşılaşma yaptı. Siyahbeyazlı takım bu maçların 48'inden galibiyet, 21'inden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyet ile ayrıldı. Evindeki maçlarda rakip fileleri 134 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 91 gol gördü.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
70’inci galibiyet için haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.