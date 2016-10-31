 Talisca moral bozmuyor – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Talisca moral bozmuyor

    Talisca moral bozmuyor
    Kariyerinin en iyi futbolunu sergilediği dönemde yaşadığı sakatlık sonucu 3 ay sahalardan uzak kalacak olan moralini yüksek tutuyor. Brezilyalı futbolcu "Kimse merak etmesin. Tahmin edilenden daha çabuk döneceğim. Bu sakatlık beni biraz geri götürecek ancak genç bir futbolcuyum. İyileşip takımıma yine faydalı olacağım" dedi. Siyah-beyazlı taraftarlar da Talisca'nın sosyal medya hesaplarına "Geçmiş olsun" mesajı yağdırıyor.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:02
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