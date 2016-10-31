Talisca moral bozmuyor
Kariyerinin en iyi futbolunu sergilediği dönemde yaşadığı sakatlık sonucu 3 ay sahalardan uzak kalacak olan Anderson Talisca moralini yüksek tutuyor. Brezilyalı futbolcu "Kimse merak etmesin. Tahmin edilenden daha çabuk döneceğim. Bu sakatlık beni biraz geri götürecek ancak genç bir futbolcuyum. İyileşip takımıma yine faydalı olacağım" dedi. Siyah-beyazlı taraftarlar da Talisca'nın sosyal medya hesaplarına "Geçmiş olsun" mesajı yağdırıyor.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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