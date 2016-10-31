 Oğuzhan göreve – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Oğuzhan göreve

    Oğuzhan göreve

    Uzun süren sakatlığı sonrası Kartal’ın süper yıldızı maçı kadrosunda olacak. İlk 11 konusunda kararı verecek.

    ile 24 Eylül'de Vodafone Arena'da oynanan derbide sakatlanan Oğuzhan Özyakup o tarihten bu yana formasına uzaktı. Tedavisi sonrası idmanlarını büyük bir ciddiyetle sürdüren 24 yaşındaki futbolcunun sakatlığından eser kalmadı. Bu süreçte 4 lig, 2 Şampiyonlar Ligi maçı kaçıran Oğuzhan'ın Napoli karşılaşması kadrosunda yer alacağı belirtildi. Özellikle Anderson Talisca'nın sakatlığı sonrası Ozi'nin performansına ihtiyaç duyan Şenol Güneş, genç futbolcusunu 11'e koyup koymama konusunda ise net kararını veremedi.

    Teknik direktör Şenol Güneş zorlu karşılaşmasında 'maç eksiğini' düşünerek 'u büyük ihtimalle kenarda tutacak.

    FORMA BEKLİYOR
    Mücadelenin gidişatına göre de sahaya sürecek. 38 gün sonra forma bekleyen Ozi de "Ritim yakalamam için düzenli oynamam gerekiyor. Geniş bir kadromuz var. Ben de artık sakatlığımı atlattım. Takımıma faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Oğuzhan bu sezon ligde 4 maçta forma giyebildi. Alanya ve Karabük ağlarını sarsarken henüz asist yapamadı.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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