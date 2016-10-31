Oğuzhan göreve
Uzun süren sakatlığı sonrası Kartal’ın süper yıldızı Napoli maçı kadrosunda olacak. İlk 11 konusunda kararı Şenol Güneş verecek.
Galatasaray ile 24 Eylül'de Vodafone Arena'da oynanan derbide sakatlanan Oğuzhan Özyakup o tarihten bu yana formasına uzaktı. Tedavisi sonrası idmanlarını büyük bir ciddiyetle sürdüren 24 yaşındaki futbolcunun sakatlığından eser kalmadı. Bu süreçte 4 lig, 2 Şampiyonlar Ligi maçı kaçıran Oğuzhan'ın Napoli karşılaşması kadrosunda yer alacağı belirtildi. Özellikle Anderson Talisca'nın sakatlığı sonrası Ozi'nin performansına ihtiyaç duyan Şenol Güneş, genç futbolcusunu 11'e koyup koymama konusunda ise net kararını veremedi.
Teknik direktör Şenol Güneş zorlu Napoli karşılaşmasında 'maç eksiğini' düşünerek Oğuzhan Özyakup'u büyük ihtimalle kenarda tutacak.
FORMA BEKLİYOR
Mücadelenin gidişatına göre de sahaya sürecek. 38 gün sonra forma bekleyen Ozi de "Ritim yakalamam için düzenli oynamam gerekiyor. Geniş bir kadromuz var. Ben de artık sakatlığımı atlattım. Takımıma faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Oğuzhan bu sezon ligde 4 maçta forma giyebildi. Alanya ve Karabük ağlarını sarsarken henüz asist yapamadı.
Teknik direktör Şenol Güneş zorlu Napoli karşılaşmasında 'maç eksiğini' düşünerek Oğuzhan Özyakup'u büyük ihtimalle kenarda tutacak.
FORMA BEKLİYOR
Mücadelenin gidişatına göre de sahaya sürecek. 38 gün sonra forma bekleyen Ozi de "Ritim yakalamam için düzenli oynamam gerekiyor. Geniş bir kadromuz var. Ben de artık sakatlığımı atlattım. Takımıma faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Oğuzhan bu sezon ligde 4 maçta forma giyebildi. Alanya ve Karabük ağlarını sarsarken henüz asist yapamadı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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