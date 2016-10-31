UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Napoli, İstanbul'a geldi.
Yarın 20.45'de Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan İtalyan temsilcisi, İstanbul'a ulaştı. Atatürk Havalimanı'na THY'ye ait uçakla saat 18.30 sıralarında gelen Napoli kafilesi buradan maçın oynanacağı Vodafone Arena'ya geçti. Düzenlenecek basın toplantısı ve yapılacak son idmanın ardından takım kampa girecek.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:01
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Napoli İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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