UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Napoli, İstanbul'a geldi.



Yarın 20.45'de Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan İtalyan temsilcisi, İstanbul'a ulaştı. Atatürk Havalimanı'na THY'ye ait uçakla saat 18.30 sıralarında gelen Napoli kafilesi buradan maçın oynanacağı Vodafone Arena'ya geçti. Düzenlenecek basın toplantısı ve yapılacak son idmanın ardından takım kampa girecek.