 Napoli İstanbul'a geldi – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    'a geldi

    Napoli İstanbul'a geldi

    B Grubu 4. hafta maçında ile karşılaşacak olan , 'a geldi.

    Yarın 20.45'de Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan İtalyan temsilcisi, İstanbul'a ulaştı. Atatürk Havalimanı'na THY'ye ait uçakla saat 18.30 sıralarında gelen Napoli kafilesi buradan maçın oynanacağı Vodafone Arena'ya geçti. Düzenlenecek basın toplantısı ve yapılacak son idmanın ardından takım kampa girecek.

    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:01
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