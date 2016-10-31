Sezon başında İtalyan ekibinin 1.5 ay peşinden koşup Beşiktaş'tan kopardığı Jose Sosa, Çizme'de adeta futbolu unuttu. Kadroya girmekte zorlanan Arjantinli orta saha için taraftarlar "Bir an önce gönderilsin. Milan kalitesinde bir oyuncu değil" çağrıları yapıyor. Kırmızıziyahlı renklere gönül veren seyirciler devre arasında Sosa'nın ipinin çekilmesini istiyor. Kartal'dan ayrıldıktan sonra yüzü gülmeyen Sosa'nın Estudiantes ile görüştüğü belirtildi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
Milan’da Jose Sosa öfkesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.