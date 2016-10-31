 Milan’da Jose Sosa öfkesi – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    ’da öfkesi

    Milan’da Jose Sosa öfkesi
    Sezon başında İtalyan ekibinin 1.5 ay peşinden koşup Beşiktaş'tan kopardığı , Çizme'de adeta futbolu unuttu. Kadroya girmekte zorlanan Arjantinli orta saha için taraftarlar "Bir an önce gönderilsin. kalitesinde bir oyuncu değil" çağrıları yapıyor. Kırmızıziyahlı renklere gönül veren seyirciler devre arasında Sosa'nın ipinin çekilmesini istiyor. Kartal'dan ayrıldıktan sonra yüzü gülmeyen Sosa'nın ile görüştüğü belirtildi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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