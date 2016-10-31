 Koreliler Güneş’in peşinde – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Koreliler Güneş’in peşinde

    Koreliler Güneş’in peşinde
    'ın hocası , Uzakdoğu'da çok sevilen bir isim. Kariyerinde bir dönem 'ü de çalıştıran deneyimli hoca unutulmadı. 'de teknik direktör 'nin koltuğu sallanıyor. maçını da kaybederse yerine gönderilecek. Federasyonun 1 numaralı adayının Şenol Güneş olduğu öğrenildi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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