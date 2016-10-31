Koreliler Güneş’in peşinde
Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Uzakdoğu'da çok sevilen bir isim. Kariyerinde bir dönem FC Seoul'ü de çalıştıran deneyimli hoca unutulmadı. Güney Kore'de teknik direktör Ulli Stielke'nin koltuğu sallanıyor. Özbekistan maçını da kaybederse yerine gönderilecek. Federasyonun 1 numaralı adayının Şenol Güneş olduğu öğrenildi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
Koreliler Güneş’in peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.