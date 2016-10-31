 ‘Karakterli bir takımız’ – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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HEPSİ
    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    ‘Karakterli bir takımız’

    ‘Karakterli bir takımız’
    'ın koçu sezona süper başlayan takımını övdü. Sarıca "Çok karakterli bir ekip kurduk. Çalıştıkça, takım olma yolunda daha da ilerliyoruz. Hem ligde hem Avrupa'da yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Oyuncularımın hepsinden memnunum" diye konuştu.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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