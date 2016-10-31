‘Karakterli bir takımız’
Beşiktaş Sompo Japan'ın koçu Ufuk Sarıca sezona süper başlayan takımını övdü. Sarıca "Çok karakterli bir ekip kurduk. Çalıştıkça, takım olma yolunda daha da ilerliyoruz. Hem ligde hem Avrupa'da yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Oyuncularımın hepsinden memnunum" diye konuştu.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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