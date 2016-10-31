 İtalyanlar İstanbul'a dertli geliyor – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    İtalyanlar 'a dertli geliyor

    İtalyanlar İstanbul'a dertli geliyor
    'nin maçı için İstanbul'a getireceği kafile belli oldu. Kadroda sakatlığı bulunan Dries Mertens de yer aldı. Ancak Vodafone Arena'da forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Bu arada maçında Napoli'nin hocası Maurizo Sarri ile takımın yıldızı Lorenzo İnsigne sert şekilde tartıştı. Sarri "Onu kenara aldığımda çenesini kapatacak" diye konuştu.

    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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