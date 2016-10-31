İtalyanlar İstanbul'a dertli geliyor
Napoli'nin Beşiktaş maçı için İstanbul'a getireceği kafile belli oldu. Kadroda sakatlığı bulunan Dries Mertens de yer aldı. Ancak Vodafone Arena'da forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Bu arada Juventus maçında Napoli'nin hocası Maurizo Sarri ile takımın yıldızı Lorenzo İnsigne sert şekilde tartıştı. Sarri "Onu kenara aldığımda çenesini kapatacak" diye konuştu.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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