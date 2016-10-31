İşte Kartal'ın muhtemel 11'i
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta mücadelesinde yarın İtalya'nın Napoli takımı karşısında bir kez daha galibiyet arayacak.
İtalya'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 2 ve Adriano Correia'nın tek golüyle rakibini yenmeyi başarmıştı. Bu maçta kaleci Fabricio Agosto Ramirez de penaltı kurtararak galibiyette pay sahibi olmuştu.
Maç 20.45'te oynanacak
İki takım arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.45'te oynanacak.
Türkiye'de bu yıl kış saati uygulamasına geçilmeyecek olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nin klasik başlangıç saati olan 21.45 yerine yarınki mücadele 20.45'te yapılacak.
Beşiktaş ile Napoli arasındaki karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Mark Clattenburg yönetecek.
Caner Erkin ve Talisca sakat
Beşiktaş, yarınki karşılaşma öncesi iki önemli oyuncusunu sakatlık nedeniyle yitirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Caner Erkin'in sakatlanmasıyla büyük bir şok yaşayan siyah-beyazlı ekipte, ikinci büyük sıkıntı 9. haftada Gençlerbirliği karşılaşmasında Anderson Talisca'nın ayağının kırılmasıyla yaşandı. Bu iki oyuncu, sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecekler.
Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan ve Napoli maçının ilk hazırlığında bireysel çalışan Necip Uysal'ın da yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Adriano kart sınırında
Beşiktaş'ta iki sarı kartı bulunan Adriano Correia, sınırda bulunuyor.
Dinamo Kiev ve Napoli maçlarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu, yarın bir kez daha aynı durumla karşılaşırsa cezalı duruma düşecek.
Siyah-beyazlı ekipte Andreas Beck, Tolgay Arslan ve Vincent Aboubakar birer kez sarı kart görmüştü.
Şu ana dek iki kez sarı kart gören Caner Erkin ise uzun süreli sakatlığı nedeniyle kalan maçlarda forma giyemeyecek.
Oğuzhan Özyakup ve Gökhan İnler hazır
Caner Erkin ve Anderson Talisca'yı sakatlıkları nedeniyle uzun süre kullanmayacak Beşiktaş'ta aynı nedenden dolayı bir süredir takımdan ayrı kalan Oğuzhan Özyakup ve Gökhan İnler hazır hale geldi.
Her iki oyuncu takımla çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş, Napoli karşılaşmasının hazırlıklarını ise bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
Siyah-beyazlı ekibin Napoli maçına Fabricio, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Gökhan İnler, Quaresma, Tolgay Arslan, Olcay Şahan ve Aboubakar muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:09
- Lionel Carole satılamaz!
Toplam 4
Yorum
Han senin oglani yonetim transfer ederse birgun komut ver boyle ;) dusunurler abisi
- Penaltı gibi penaltı
Toplam 18
Yorum
TEKO SAYIN TOROĞLU MAÇI 90 DAKİKA BANA VERSİNLER NELER BULURUM DİYOR. ALLAH AŞKINA LİGTV VER MAÇI 90 DAKİKA YORUMLASIN İLERİ GERİ SARSIN BİR KERE DEDİĞİNİ YAPALIM TOROĞLU'NUN YOKSA TÜRK FUTBOLU FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI MAÇLAR ÜZERİNE ŞEKİLLENMEYE DEVAM EDECEK.
- Forma isyanı!
Toplam 6
Yorum
sürpriz yapan bekle .sürpriz yapacakmış.en büyük sürpriz 3 farkın altında gol yemek olabilir.
İşte Kartal'ın muhtemel 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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