İşte Kartal'ın muhtemel 11'i

Grubun 3. haftasında Napoli'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini alan siyah-beyazlı takım, rakibini bu sefer İstanbul'da mağlup etmeye çalışacak.

İtalya'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 2 ve Adriano Correia'nın tek golüyle rakibini yenmeyi başarmıştı. Bu maçta kaleci Fabricio Agosto Ramirez de penaltı kurtararak galibiyette pay sahibi olmuştu.

Maç 20.45'te oynanacak

İki takım arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.45'te oynanacak.

Türkiye'de bu yıl kış saati uygulamasına geçilmeyecek olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nin klasik başlangıç saati olan 21.45 yerine yarınki mücadele 20.45'te yapılacak.

Beşiktaş ile Napoli arasındaki karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Mark Clattenburg yönetecek.

Caner Erkin ve Talisca sakat

Beşiktaş, yarınki karşılaşma öncesi iki önemli oyuncusunu sakatlık nedeniyle yitirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Caner Erkin'in sakatlanmasıyla büyük bir şok yaşayan siyah-beyazlı ekipte, ikinci büyük sıkıntı 9. haftada Gençlerbirliği karşılaşmasında Anderson Talisca'nın ayağının kırılmasıyla yaşandı. Bu iki oyuncu, sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecekler.

Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan ve Napoli maçının ilk hazırlığında bireysel çalışan Necip Uysal'ın da yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Adriano kart sınırında

Beşiktaş'ta iki sarı kartı bulunan Adriano Correia, sınırda bulunuyor.

Dinamo Kiev ve Napoli maçlarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu, yarın bir kez daha aynı durumla karşılaşırsa cezalı duruma düşecek.

Siyah-beyazlı ekipte Andreas Beck, Tolgay Arslan ve Vincent Aboubakar birer kez sarı kart görmüştü.

Şu ana dek iki kez sarı kart gören Caner Erkin ise uzun süreli sakatlığı nedeniyle kalan maçlarda forma giyemeyecek.

Oğuzhan Özyakup ve Gökhan İnler hazır

Caner Erkin ve Anderson Talisca'yı sakatlıkları nedeniyle uzun süre kullanmayacak Beşiktaş'ta aynı nedenden dolayı bir süredir takımdan ayrı kalan Oğuzhan Özyakup ve Gökhan İnler hazır hale geldi.

Her iki oyuncu takımla çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş, Napoli karşılaşmasının hazırlıklarını ise bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Siyah-beyazlı ekibin Napoli maçına Fabricio, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Gökhan İnler, Quaresma, Tolgay Arslan, Olcay Şahan ve Aboubakar muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.