 Hey Napoli! Bu mesaj sana – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Hey ! Bu mesaj sana

    Hey Napoli! Bu mesaj sana
    resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla taraftarlarını yarın oynayacağı Napoli maçına hazırlıyor. Siyah-beyazlı kulüp dün İtalya'da 2 gol atan 'ın sevincini paylaşıp altına "Bu anları hatırladınız mı?" notunu düştü. karşılaşması biletlerini kapışan taraftarlar da resmi hesabın bu paylaşımını beğenerek "Vodafone Arena'da bir kez daha yeneceğiz" mesajı yağdırdı.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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