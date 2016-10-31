Hey Napoli! Bu mesaj sana
Beşiktaş resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla taraftarlarını yarın oynayacağı Napoli maçına hazırlıyor. Siyah-beyazlı kulüp dün İtalya'da 2 gol atan Vincent Aboubakar'ın sevincini paylaşıp altına "Bu anları hatırladınız mı?" notunu düştü. Napoli karşılaşması biletlerini kapışan taraftarlar da resmi hesabın bu paylaşımını beğenerek "Vodafone Arena'da bir kez daha yeneceğiz" mesajı yağdırdı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
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Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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