‘Hesap ver bize Gomez’
Almanya Ligi'nde geride kalan 9 maç sonunda 6 puanla küme düşme hattında yer alan Wolfsburg'da taraftar ayaklandı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gol krallığına ulaşmasına rağmen daha büyük hedefleri olduğunu öne sürüp ayrılan Mario Gomez de büyük şok yaşadı. Taraftarlar etrafını sarıp "Hesap ver bize, takım neden bu halde" diye tepki gösterdi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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