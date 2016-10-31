 ‘Hesap ver bize Gomez’ – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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HEPSİ
    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    ‘Hesap ver bize Gomez’

    ‘Hesap ver bize Gomez’
    'nde geride kalan 9 maç sonunda 6 puanla küme düşme hattında yer alan 'da taraftar ayaklandı. Geçtiğimiz sezon 'ta gol krallığına ulaşmasına rağmen daha büyük hedefleri olduğunu öne sürüp ayrılan de büyük şok yaşadı. Taraftarlar etrafını sarıp "Hesap ver bize, takım neden bu halde" diye tepki gösterdi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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