Eğer Napoli'yi tekrar yenebilirse...
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında yarın İtalya'nın Napoli takımını konuk edecek Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda kulüp açısından tarihi başarının eşiğinde duruyor.
Grupta Benfica ve Dinamo Kiev maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılan ve 2 puan alan Beşiktaş, 3. hafta mücadelesinde ise deplasmanda Napoli'yi 3-2 mağlup ederek puanını 5'e çıkarmıştı. İtalya temsilcisini İstanbul'da ağırlayacak siyah-beyazlı ekip, 8 puana ulaşarak en iyi performansına imza atma fırsatını elinde bulunduruyor.
- En yüksek puanı 7
Beşiktaş, daha önce 5 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 sezonunda elde etti.
O sezon, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde bu organizasyonda yer alan siyah-beyazlı ekip, 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşmıştı.
Siyah-beyazlı takım, Napoli karşısında olası galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek puanını 4 maçlık periyotta elde etmiş olacak. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Napoli maçından sonraki iki karşılaşmada, puan performansını daha yukarı çekme fırsatına da sahip.
- Şampiyonlar Ligi gruplarındaki performansı
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki performansı şöyle:
|Sezon
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|2016-2017
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|5
|2009-2010
|6
|1
|1
|4
|3
|8
|4
|2007-2008
|6
|2
|0
|4
|4
|15
|6
|2003-2004
|6
|2
|1
|3
|5
|7
|7
|2000-2001
|6
|1
|1
|4
|4
|17
|4
|1997-1998
|6
|2
|0
|4
|6
|9
|6
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:14
- 'Bu futbol yetmez'
Toplam 7
Yorum
rikerik rikerik ocak ayında ayrılması lazım yılmaz vural gibi bir teknik adamla yola devam edilsin rikerink tecrübesizlliğini konuşturuyor takım içerisinde bir ateşleme yok nereye kadar gider böyle
- Eğer Napoli'yi tekrar yenebilirse...
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 GRUPTAN ÇIKALIM DA REKOR BİR ŞEKİLDE ZATEN KIRILIR..
- Rakiplere gönderme
Toplam 22
Yorum
eraycan skor önemli değil sezon sonunda gelinen yer önemli ona kalasa bjk hentbolda bileği bükülmüyor almadığı kupa kalmadı basket takımıda sezona müthiş girid geçensene engellilerde hentbolda şampiyon olanda bjkydi gelir artıkça hdiğer branşlarada yönelince takımlar her branşta başarı gelir futbol kadar diğer branşlar destek görmüyor malesef bu sene fb futbol takımı berbat skora aldanılmasın diğer takımlar puan kaybetmezse işi zor fbnin onlar kaybettikçe fbninde kaybedeceği puanlar elbet olcaktır hemn büyütülmeye gerek yok sezon sonunda görünür gerçekler
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