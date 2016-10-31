 Eğer Napoli'yi tekrar yenebilirse... – Fotomaç – 31 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Eğer Napoli'yi tekrar yenebilirse...

    Eğer Napoli'yi tekrar yenebilirse...

    UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında yarın İtalya'nın Napoli takımını konuk edecek Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda kulüp açısından tarihi başarının eşiğinde duruyor.

    B Grubu'nda bu sezon şu ana dek bir galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde, 6. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanına ulaşacak.

    Grupta Benfica ve Dinamo Kiev maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılan ve 2 puan alan Beşiktaş, 3. hafta mücadelesinde ise deplasmanda Napoli'yi 3-2 mağlup ederek puanını 5'e çıkarmıştı. İtalya temsilcisini İstanbul'da ağırlayacak siyah-beyazlı ekip, 8 puana ulaşarak en iyi performansına imza atma fırsatını elinde bulunduruyor.

    - En yüksek puanı 7

    Beşiktaş, daha önce 5 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 sezonunda elde etti.

    O sezon, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde bu organizasyonda yer alan siyah-beyazlı ekip, 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşmıştı.

    Siyah-beyazlı takım, Napoli karşısında olası galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek puanını 4 maçlık periyotta elde etmiş olacak. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Napoli maçından sonraki iki karşılaşmada, puan performansını daha yukarı çekme fırsatına da sahip.

    - Şampiyonlar Ligi gruplarındaki performansı

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki performansı şöyle:

    Sezon Maç G B M A Y Puan
    2016-2017 3 1 2 0 5 4 5
    2009-2010 6 1 1 4 3 8 4
    2007-2008 6 2 0 4 4 15 6
    2003-2004 6 2 1 3 5 7 7
    2000-2001 6 1 1 4 4 17 4
    1997-1998 6 2 0 4 6 9 6
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eğer Napoli'yi tekrar yenebilirse... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle