Eğer Napoli'yi tekrar yenebilirse...

B Grubu'nda bu sezon şu ana dek bir galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde, 6. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanına ulaşacak.

Grupta Benfica ve Dinamo Kiev maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılan ve 2 puan alan Beşiktaş, 3. hafta mücadelesinde ise deplasmanda Napoli'yi 3-2 mağlup ederek puanını 5'e çıkarmıştı. İtalya temsilcisini İstanbul'da ağırlayacak siyah-beyazlı ekip, 8 puana ulaşarak en iyi performansına imza atma fırsatını elinde bulunduruyor.

- En yüksek puanı 7

Beşiktaş, daha önce 5 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 sezonunda elde etti.

O sezon, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde bu organizasyonda yer alan siyah-beyazlı ekip, 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşmıştı.

Siyah-beyazlı takım, Napoli karşısında olası galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek puanını 4 maçlık periyotta elde etmiş olacak. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Napoli maçından sonraki iki karşılaşmada, puan performansını daha yukarı çekme fırsatına da sahip.

- Şampiyonlar Ligi gruplarındaki performansı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki performansı şöyle: