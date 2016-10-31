 Dev randevuya finallerin hakemi – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Dev randevuya finallerin hakemi

    Dev randevuya finallerin hakemi
    Kartal'ın ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Yarinki mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. UEFA'nın en gözde hakemi olan Clattenburg geçen sezon ve EURO 2016 finallerinde düdük çalmıştı. A Milli Takımımız'ın da İzlanda'ya 2-0 yenildiği müsabakayı yönetmişti.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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