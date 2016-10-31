Dev randevuya finallerin hakemi
Kartal'ın Napoli ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Yarinki mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Mark Clattenburg yönetecek. UEFA'nın en gözde hakemi olan Clattenburg geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve EURO 2016 finallerinde düdük çalmıştı. A Milli Takımımız'ın da İzlanda'ya 2-0 yenildiği müsabakayı yönetmişti.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
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Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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