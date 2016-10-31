İtalyan teknik adam, "Evimizde oynadığımız ilk maçta savunmada ciddi hatalar yaptık. Hücumda yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik ve istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. Umarım yarın ilk maçı telafi edecek sonuç alırız" dedi.



Sarri, Beşiktaşlı taraftarların yarın statta oluşturacağı atmosferle ilgili olarak, "Sıcak atmosferlerde oynamayı seviyorum. Oyuncularımı motive etmek daha kolay oluyor. Bizi bekleyecek atmosferin farkındayız. Takımım çok zorlu maçlarda karakterini, duruşunu gösteriyor. Torino'da güçlü durduk. Palermo'da iyi oynamadık ama diğer maçlardaki performanstan mutluyum. Yarın takımın karakterli duruşunu ve iyi oyununu göreceğinizden emin olabilirsiniz" diye konuştu.



BEŞİKTAŞ'IN İYİ BİR TAKTİĞİ VARDI

Maçın taktiğine henüz karar vermediğini ifade eden Sarri, "Dries Mertens'in durumu iyi. Oynayıp oynamayacağıyla ilgili bir şey söyleyemem. Sağlık ekibiyle birlikte görüşerek karar vereceğiz. Manolo Gabbiadini hücumda etkili bir oyuncu. Arkadiusz Milik şu anda yok ve Gabbiadini'nin önemi daha da artıyor. Ona güveniyorum. Her oyuncunun taktiksel dizilişi, özelliği farklı oluyor. Genel mantalitemizi koruyacağız. Takımda bazı değişiklikler olabilir. Şu anda diziliş ve taktikle ilgili ne olacağını ben de bilmiyorum. Buna son anda karar vereceğiz. Beşiktaş'ın oynadığı taktiği hatırlıyorum. İyi bir taktikleri vardı" şeklinde konuştu.



CEHENNEM GİBİ...

Napolili İspanyol futbolcu Jose Callejon da, kendilerini bekleyen atmosferi bildiklerini vurgulayarak, "Türk taraftarları herkes biliyor. Cehennem gibi bir statta oynayacağız. Takımımızda genç ve yetenekli oyuncular olduğu kadar Avrupa'da çok maç yapmış tecrübeli isimler de var. Böyle maçlara hazırız" dedi.



Gruptan çıkmak için yarınki maçı kazanmak zorunda olduklarını belirten Callejon, "Artık her maç final. Bu gruptan çıkmak için kazanmalıyız. Ligde yeni maçtan çıktık ve kötü bir sonuç aldık ama güçlü bir takımız. Zorlu dönemi atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



Beşiktaş karşısında kazanmak istediklerini ifade eden İspanyol futbolcu, "İlk maçtaki hataları tekrarlamamamız lazım. Defansta, ofansta elimizden geleni yapacağız. Kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.