 ‘Bize ceza aldırmayın’ – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    ‘Bize ceza aldırmayın’

    ‘Bize ceza aldırmayın’
    Kulübü, 'a seyahat edecek taraftarlarını uyardı. 'te toplanıp 'ya geçecek taraftarları için "Ses bombası atmayın. Merdivenleri boş bırakın" uyarısı yapıldı. Birçok kez UEFA tarafından kulağı çekilen Napoli, taraftarı olay çıkarırsa seyircisiz oynama cezası ile karşı karşıya kalacak.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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