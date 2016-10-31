‘Bize ceza aldırmayın’
Napoli Kulübü, İstanbul'a seyahat edecek taraftarlarını uyardı. Sultanahmet'te toplanıp Vodafone Arena'ya geçecek taraftarları için "Ses bombası atmayın. Merdivenleri boş bırakın" uyarısı yapıldı. Birçok kez UEFA tarafından kulağı çekilen Napoli, taraftarı olay çıkarırsa seyircisiz oynama cezası ile karşı karşıya kalacak.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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