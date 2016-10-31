 Beşiktaş, maça hazır – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Beşiktaş, maça hazır

    Beşiktaş, maça hazır

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında yarın İtalya'nın Napoli takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları bulunan Caner Erkin, Anderson Talisca ve Aras Özbiliz katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in, son antrenmanda durumunu değerlendireceklerini belirttiği Necip Uysal da bu akşamki çalışmada yer almadı.

    Siyah-beyazlılar, basına açık 15 dakikalık bölümde pas ve koşu çalışması gerçekleştirdi.

    Sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle bu akşamki idmanda, genç oyuncular Oğuzhan Aydoğan, Muhammed Enes Durmuş ve Sedat Şahintürk de takımla çalıştı.

    Yarın Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Napoli karşılaması, saat 20.45'te başlayacak.

    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:54
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