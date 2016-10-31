Beşiktaş, maça hazır
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında yarın İtalya'nın Napoli takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları bulunan Caner Erkin, Anderson Talisca ve Aras Özbiliz katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in, son antrenmanda durumunu değerlendireceklerini belirttiği Necip Uysal da bu akşamki çalışmada yer almadı.
Siyah-beyazlılar, basına açık 15 dakikalık bölümde pas ve koşu çalışması gerçekleştirdi.
Sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle bu akşamki idmanda, genç oyuncular Oğuzhan Aydoğan, Muhammed Enes Durmuş ve Sedat Şahintürk de takımla çalıştı.
Yarın Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Napoli karşılaması, saat 20.45'te başlayacak.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:54
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 36
Yorum
1905 tesla yollayın gitsin
- İşte F.Bahçe'de sakatların durumu
Toplam 1
Yorum
ALİ DOLU FIRAT NASIL OLURDA HEP FENER YENER MATEMATİK KURALLARINA AYKIRI ŞÖYLE 21 MAÇ YÖNET 18 GALİBİYET 3 BERABERLİK ODA İSTEMEDEN BERABERLİK KORKU VAR BİRŞEYLERDEN KOKUYOR
- Poldi'den F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 19
Yorum
Cimbomlu Kınanacak bir durum yok her şey ortada. Doğru söyleyen 9 köyden kovulur. Adam doğru söylüyor. Ayrıca sen Galatasaraylı falan değilsin.
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