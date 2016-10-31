Amele gibi çalıştım
Yalçın Karadeniz’e: Ben bu statta amele gibi çalıştım. Konteynırlarda oturdum. Daha ne istiyorsunuz? Galatasaray'a: Mallarını satmak zorunda kaldılar. Nerede bu kulübümüz? Avrupa'ya gidebiliyor mu? Fenerbahçe'ye: Borçları açıklandı. 1 kişi çıkıp da "Bunun konsolide borcu nerede" dedi mi? Camiaya: Beşiktaşlı artık sokakta dik yürüyor. Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Herkes bizi kıskanıyor.
Kartal'da dün Divan Kurulu toplantısı vardı. Başkan Fikret Orman ile Divan Başkanı Yalçın Karadeniz arasında kulübün borcu sebebiyle gergin olan ortam konuşmalara da yansıdı. Başkan Fikret Orman sözlerle muhalefete yüklenirken yaptıkları işlerin göz ardı edildiğini, belli kişilerin sürekli kendilerini yıpratmak için eleştirdiğini belirtti. İşte Orman'ın gündeme damga vuran o sözleri...
STAT YAPTIK STAT
"Borçlar bilançodan alınıp alt alta yazılırsa doğru olmaz. Milletin 20 senede yapamadığını biz 4 senede yaptık. Stat yaptık stat. Ben bu statta amele gibi çalıştım. Konteynırlarda oturdum. Daha ne istiyorsunuz? Buraya gelip hep aynı kişiler bizi yıpratmaya çalışıyor. Biz iyi şeyler yapmak için gayret ediyoruz. Kavga etmek için gelmedik. Ama kimsenin de haysiyetimizle oynamasına izin vermeyiz. Burada kimse birbirini sevmek zorunda değil. Ama konuşmalarınızla bizi rencide etmeyin"
YOLUN SONUNDALAR
"Bakın Galatasaray geçen kurul yaptı. 1.5 milyar borçları var, yolun sonuna geldik dediler. Mallarını sattılar. Bizi hiç böyle gördünüz mü? Statlarını o veya bu şekilde yaptılar. Rencide olmasınlar diye başka bir şey söylemek istemiyorum. Bak Avrupa'ya gidebiliyorlar mı? Biz günde 18 saat çalışıyoruz. Çocuklarımızı görmüyoruz. Ağustos ayında 65 bin kilometre yol gitmişiz. Biz yalancı mıyız? Ne yaptık size?"
BİZ NAMUSLU İNSANLARIZ
"Fenerbahçe'nin Divan Kurulu'nda borcu açıklanıyor. 1 kişi çıkıp da bunun konsolide borcu nerede dedi mi. Kimse onları sorgulamıyor. Biz sabah akşam sizin karşınızdayız, konuşuyoruz. Biz namuslu insanlarız. Çok çalışıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman kulüp ipotek doluydu. 330 milyon dolar borçla aldık, biz bu borcu stadımız yokken ödedik"
TÜM BRANŞLARDA ADETA ŞAHLANDIK
"Denetleme Kurulu bir tek bizimle muhattap. Bizi yeminli mali müşavir, SPK uzmanları denetliyor. Bunların olduğu yerde bir yalan beyan mı ediyoruz? Ne yani sizi kandırdık mı? Sizi rencide ettiğimizi gördünüz mü? Beşiktaş'ın futbol ve basketbol takımları şahlanmış gidiyor. Kıskanılacak bir kulübüz. Son günlerde nazar da değiyor. İnsanlar kulübün Süleyman Seba gibi yönetildiğini konuşmuyor mu"
BU ÜLKENİN EN ÖNEMLİ MARKASIYIZ
"Napoli'ye gidiyoruz kendi otobüsümüz orada. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü Beşiktaş, Türkiye'nin en önemli markasıdır. Dünya çapında sponsorluklar yapıyoruz. Bunları bu hale bu yönetim getirdi. Biz geldiğimizde sponsorluk geliri 3.6 milyon dolardı. Şimdi 17 milyon dolar. 21'e çıkacak. Biz siyasi kurum değiliz, spor kulübüyüz. Vodafone, Beşiktaş'a senede 16 milyon euro veriyor"
FETÖ BİZDE BARINAMAZ
"Hatalar da yapıyoruz. Yetişemediğimiz konular oluyor. İstiyoruz ki Beşiktaş'a değer katacak isimler yönetimlere girsin. Bu arada hamdolsun bütün camialar içinde FETÖ'ye en az bulaşmış camia Beşiktaş'tır"
ORMAN'DAN İNCİLER
-Bizim gizli saklı bir şeyimiz yok. Bizde burnu büyüklük olmaz.
-Bizler sizin içinizden geldik, görevimiz bitince sizin içinize döneceğiz.
-Biz geldiğimizde "Bu çocuklar yanan eve girdi" diyordunuz. Ne değişti. Bu kadar işi biz başardık.
-Bütün altyapıyı Ümraniye'ye taşıyacağız. Oradan çok ümitliyiz.
-Beşiktaş'ın parasını çarçur etmiyoruz. İsmimiz bu yüzden cimriye çıktı.
-Bu kulübün borcunu yüksek göstermek kime ne fayda sağlayacak.
'GÜNAHIMI ALMASINLAR'
Başkan Fikret Orman'la geçtiğimiz haftalarda borçlar üzerinden tartışma yaşayan Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz de söz aldı. Karadeniz "Kimse kimseden daha fazla Beşiktaşlı değil. Kulübe hizmet için buradayız. Kimse boşuna günahımı almasın" ifadelerini kullandı.
BORÇ 1 MİLYAR 524 BİN TL
Divan Kurulu'nda Beşiktaş'ın borcu da açıklandı. Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel "Kulübün borcu 1 milyar 524 bin TL'dir. Derneğin borcu ise 637 milyon 638 bin TL. Futbol Yatırımları AŞ'nin borcu 841 milyon 996 TL" açıklamasında bulundu.
STAT YAPTIK STAT
"Borçlar bilançodan alınıp alt alta yazılırsa doğru olmaz. Milletin 20 senede yapamadığını biz 4 senede yaptık. Stat yaptık stat. Ben bu statta amele gibi çalıştım. Konteynırlarda oturdum. Daha ne istiyorsunuz? Buraya gelip hep aynı kişiler bizi yıpratmaya çalışıyor. Biz iyi şeyler yapmak için gayret ediyoruz. Kavga etmek için gelmedik. Ama kimsenin de haysiyetimizle oynamasına izin vermeyiz. Burada kimse birbirini sevmek zorunda değil. Ama konuşmalarınızla bizi rencide etmeyin"
YOLUN SONUNDALAR
"Bakın Galatasaray geçen kurul yaptı. 1.5 milyar borçları var, yolun sonuna geldik dediler. Mallarını sattılar. Bizi hiç böyle gördünüz mü? Statlarını o veya bu şekilde yaptılar. Rencide olmasınlar diye başka bir şey söylemek istemiyorum. Bak Avrupa'ya gidebiliyorlar mı? Biz günde 18 saat çalışıyoruz. Çocuklarımızı görmüyoruz. Ağustos ayında 65 bin kilometre yol gitmişiz. Biz yalancı mıyız? Ne yaptık size?"
BİZ NAMUSLU İNSANLARIZ
"Fenerbahçe'nin Divan Kurulu'nda borcu açıklanıyor. 1 kişi çıkıp da bunun konsolide borcu nerede dedi mi. Kimse onları sorgulamıyor. Biz sabah akşam sizin karşınızdayız, konuşuyoruz. Biz namuslu insanlarız. Çok çalışıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman kulüp ipotek doluydu. 330 milyon dolar borçla aldık, biz bu borcu stadımız yokken ödedik"
TÜM BRANŞLARDA ADETA ŞAHLANDIK
"Denetleme Kurulu bir tek bizimle muhattap. Bizi yeminli mali müşavir, SPK uzmanları denetliyor. Bunların olduğu yerde bir yalan beyan mı ediyoruz? Ne yani sizi kandırdık mı? Sizi rencide ettiğimizi gördünüz mü? Beşiktaş'ın futbol ve basketbol takımları şahlanmış gidiyor. Kıskanılacak bir kulübüz. Son günlerde nazar da değiyor. İnsanlar kulübün Süleyman Seba gibi yönetildiğini konuşmuyor mu"
BU ÜLKENİN EN ÖNEMLİ MARKASIYIZ
"Napoli'ye gidiyoruz kendi otobüsümüz orada. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü Beşiktaş, Türkiye'nin en önemli markasıdır. Dünya çapında sponsorluklar yapıyoruz. Bunları bu hale bu yönetim getirdi. Biz geldiğimizde sponsorluk geliri 3.6 milyon dolardı. Şimdi 17 milyon dolar. 21'e çıkacak. Biz siyasi kurum değiliz, spor kulübüyüz. Vodafone, Beşiktaş'a senede 16 milyon euro veriyor"
FETÖ BİZDE BARINAMAZ
"Hatalar da yapıyoruz. Yetişemediğimiz konular oluyor. İstiyoruz ki Beşiktaş'a değer katacak isimler yönetimlere girsin. Bu arada hamdolsun bütün camialar içinde FETÖ'ye en az bulaşmış camia Beşiktaş'tır"
ORMAN'DAN İNCİLER
-Bizim gizli saklı bir şeyimiz yok. Bizde burnu büyüklük olmaz.
-Bizler sizin içinizden geldik, görevimiz bitince sizin içinize döneceğiz.
-Biz geldiğimizde "Bu çocuklar yanan eve girdi" diyordunuz. Ne değişti. Bu kadar işi biz başardık.
-Bütün altyapıyı Ümraniye'ye taşıyacağız. Oradan çok ümitliyiz.
-Beşiktaş'ın parasını çarçur etmiyoruz. İsmimiz bu yüzden cimriye çıktı.
-Bu kulübün borcunu yüksek göstermek kime ne fayda sağlayacak.
'GÜNAHIMI ALMASINLAR'
Başkan Fikret Orman'la geçtiğimiz haftalarda borçlar üzerinden tartışma yaşayan Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz de söz aldı. Karadeniz "Kimse kimseden daha fazla Beşiktaşlı değil. Kulübe hizmet için buradayız. Kimse boşuna günahımı almasın" ifadelerini kullandı.
BORÇ 1 MİLYAR 524 BİN TL
Divan Kurulu'nda Beşiktaş'ın borcu da açıklandı. Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel "Kulübün borcu 1 milyar 524 bin TL'dir. Derneğin borcu ise 637 milyon 638 bin TL. Futbol Yatırımları AŞ'nin borcu 841 milyon 996 TL" açıklamasında bulundu.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
Amele gibi çalıştım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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