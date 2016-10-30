Sakatlık depremi
G.Birliği maçında 5’inci golünü atan Talisca’nın sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Sambacı 3 ay forma giyemeyecek. Sabah idmanında omzu çıkan Aras 2 ay görev yapamayacak. Son maçta adalesinden sakatlanan Necip de 2 hafta yok.
ARAS'TA 'BANKART LEZYONU'
Beşiktaş camiası Talisca'dan gelen bu haberle sarsılırken, çok geçmeden ikinci bir sakatlık haberi daha geldi. Napoli maçı hazırlıklarını sürdüren siyah- beyazlıların dün sabahki idmanında bu kez de Aras Özbiliz sakatlandı. Genç oyuncunun omzunun çıktığı (Bankart Lezyonu) belirtilirken, Aras da dün Talisca gibi operasyon geçirdi. Aras'ın da yaklaşık 2 ay boyunca takımdan ayrı kalacağı belirtildi.
AKSİLİKLER BİTMEDİ
Kara Kartal'da aksilikler bununla da bitmedi. G.Birliği maçının hemen başlarında sağ baldırından sakatlanan Necip Uysal'ın yapılan kontrollerinden de kötü haber geldi. Necip'in salı günü oynanacak Napoli ve önümüzdeki hafta sonundaki Trabzonspor derbisinde görev yapamayacağı belirtildi. Caner'in ardından Talisca, Aras ve Necip'ten gelen 'kötü' haberler teknik heyetin keyfini kaçırırken; Şenol Güneş, Oğuzhan ve Gökhan İnler'in bir an önce hazır hale getirilmesi için sağlık heyetine direktif verdi.
DOKTOR NEFES ALMADI
Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Sarper Çetinkaya, dün belki de meslek hayatının en yoğun günlerinden birisini yaşadı. Çetinkaya, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde hem Talisca'nın, hem de Aras Özbiliz'in ameliyatını yaptı. Sakatlıklar, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Napoli maçı öncesi teknik heyeti de zor duruma düşürdü.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:45
- Aslan 1 attı 5 aldı
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Yorum
Misafir 59 Yasini kesip sinani yada podolskiyi kanada almalı ortasahada selçuk yerine dejongu monte etmeli. Chedjouya gelince ya bu kadar isteksizlik olamaz gitmk istiyo diye oynamıyor. Çok hantal kaliyo kademede
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 16
Yorum
Ersin Köşker Carole'ün de değeri bilinmiyor bu takımda. Adam savunmsda hatasız ve hücumlarda da çok katkı sağlayan bir futbol oynuyor. Herşeyden önce özveriyle ve takım için oynuyor. Takdir etmek lazım. Selçuk tamamen bitti, artık takıma zarar veriyor, azıcık Galatasaray sevgisi varsa içinde gitsin başka bir kulübe artık, biz de emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür edip alkışlayalım. Çünkü yönetim Selçuğa duyduğu saygıdan kolay kolay "git artık" diyemez.
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 14
Yorum
ömer t. Madem kulübü halka emenet etceksin oyleyse emanetin sahibi olan fb halkı diğer tabirle fb taraftarı yıllardır sen ve ayak takımından çektiği hasebiyle İLLALLAH demektedir.daha neyi kıvırıyosun defol git.hali hazırda başkan adayı varken...
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