 Sakatlık depremi – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Sakatlık depremi

    Sakatlık depremi

    G.Birliği maçında 5’inci golünü atan ’nın sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Sambacı 3 ay forma giyemeyecek. Sabah idmanında omzu çıkan Aras 2 ay görev yapamayacak. Son maçta adalesinden sakatlanan Necip de 2 hafta yok.

    Önce Caner Erkin'in sol ayak aşil tendonlarının kopması ve ameliyat olarak sezonu kapatmasının sıkıntısını yaşayan siyah-beyazlılar, dün sabah üç futbolcunun daha sakatlık haberiyle şok oldu. G.Birliği maçında ayağını ters bastığı için ağrıları artan Talisca'nın yapılan kontrollerinde sağ ayak tarak kemiğinin (metatars) kırıldığı tespit edildi. Dün ameliyat masasına yatan Brezilyalı oyuncunun 3 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

    ARAS'TA 'BANKART LEZYONU'
    Beşiktaş camiası 'dan gelen bu haberle sarsılırken, çok geçmeden ikinci bir sakatlık haberi daha geldi. Napoli maçı hazırlıklarını sürdüren siyah- beyazlıların dün sabahki idmanında bu kez de Aras Özbiliz sakatlandı. Genç oyuncunun omzunun çıktığı (Bankart Lezyonu) belirtilirken, Aras da dün Talisca gibi operasyon geçirdi. Aras'ın da yaklaşık 2 ay boyunca takımdan ayrı kalacağı belirtildi.

    AKSİLİKLER BİTMEDİ
    Kara Kartal'da aksilikler bununla da bitmedi. G.Birliği maçının hemen başlarında sağ baldırından sakatlanan Necip Uysal'ın yapılan kontrollerinden de kötü haber geldi. Necip'in salı günü oynanacak Napoli ve önümüzdeki hafta sonundaki Trabzonspor derbisinde görev yapamayacağı belirtildi. Caner'in ardından Talisca, Aras ve Necip'ten gelen 'kötü' haberler teknik heyetin keyfini kaçırırken; Şenol Güneş, Oğuzhan ve Gökhan İnler'in bir an önce hazır hale getirilmesi için sağlık heyetine direktif verdi.

    DOKTOR NEFES ALMADI
    Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Sarper Çetinkaya, dün belki de meslek hayatının en yoğun günlerinden birisini yaşadı. Çetinkaya, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde hem Talisca'nın, hem de 'in ameliyatını yaptı. Sakatlıklar, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Napoli maçı öncesi teknik heyeti de zor duruma düşürdü.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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