 Napoli'de sakatlık şoku! – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    'de sakatlık şoku!

    Napoli'de sakatlık şoku!

    B Grubu'nda 'ın salı günü ağırlayacağı 'nin kadrosu açıklandı. Juventus maçında sakatlanan Mertens'in Beşiktaş maçında sahada olup olmayacağını netlik kazanmış değil.

    Higuain'in Juventus'a transfer olmasının ardından takıma dahil edilen Arkadiusz Milik'in uzun süreli sakatlığı sonrası 'nin hücum bölgesinde en kilit oyuncularından biri haline gelen Dries Mertens de, Serie A'da Juventus'la oynanan maçta sakatlandı.

    Belçikalı futbolcunun maçında oynamayacağına dair söylentiler çıksa da, Napoli heyeti yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirme kararı aldı.

    İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre, 'da Beşiktaş ile oynanacak B Grubu karşılaşması için kadroya şu futbolcular alındı:

    Kaleciler: Pepe Reina, Rafael, Luigi Sepe,

    Defans: Vlad Chiriches, Nikola Maksimovic, Faouzi Ghoulam, Ivan Strinic, Elseid Hysaj, Kalidou Koulibaly, Christian Maggio

    Orta saha: Allan, Amadou Diawara, Emanuele Giaccherini, Marko Rog, Marek Hamsik, Jorginho, Piotr Zielinski

    Forvet: Jose Callejon, Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Manolo Gabbiadini.

    Bu arada sakatlıkları bulunan Raul Albiol ve Arkadiusz Milik'in tedavilerine devam edildiği bildirildi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Napoli 6 puanla lider durumdayken, Beşiktaş 5 puanla ikinci sırada yer alıyor.

    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 19:12
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