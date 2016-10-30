Napoli'de sakatlık şoku!
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Beşiktaş'ın salı günü ağırlayacağı Napoli'nin kadrosu açıklandı. Juventus maçında sakatlanan Mertens'in Beşiktaş maçında sahada olup olmayacağını netlik kazanmış değil.
Higuain'in Juventus'a transfer olmasının ardından takıma dahil edilen Arkadiusz Milik'in uzun süreli sakatlığı sonrası Napoli'nin hücum bölgesinde en kilit oyuncularından biri haline gelen Dries Mertens de, Serie A'da Juventus'la oynanan maçta sakatlandı.
Belçikalı futbolcunun Beşiktaş maçında oynamayacağına dair söylentiler çıksa da, Napoli heyeti yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirme kararı aldı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Arena'da Beşiktaş ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşması için kadroya şu futbolcular alındı:
Kaleciler: Pepe Reina, Rafael, Luigi Sepe,
Defans: Vlad Chiriches, Nikola Maksimovic, Faouzi Ghoulam, Ivan Strinic, Elseid Hysaj, Kalidou Koulibaly, Christian Maggio
Orta saha: Allan, Amadou Diawara, Emanuele Giaccherini, Marko Rog, Marek Hamsik, Jorginho, Piotr Zielinski
Forvet: Jose Callejon, Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Manolo Gabbiadini.
Bu arada sakatlıkları bulunan Raul Albiol ve Arkadiusz Milik'in tedavilerine devam edildiği bildirildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Napoli 6 puanla lider durumdayken, Beşiktaş 5 puanla ikinci sırada yer alıyor.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:12
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Toplam 6
Yorum
Black and White Hakem elinde testereyle çıkmış Karabükü doğruyor
- Canlı Anlatım | Fenerbahçe - Karabükspor
Toplam 6
Yorum
gala bu haftayida kurtadi A.Yildirim Hakemin sayesinde
- Nefes kesen maçta 4 gol
Toplam 16
Yorum
Erkan baran Ersun hoca bu maç çok formsuzdun,oyuna olumlu bir hareketin yoktu
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