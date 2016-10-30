Napoli maçı hazırlıkları sürdü
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 1 Kasım Salı günü sahasında İtalya'nın Napoli takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptığı bildirildi.
Antrenmanın yarı sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in antrenmanda yer almadıkları duyuruldu.
Siyah-beyazlı takım, Napoli maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:59
- Kadıköy'de penaltı ve kırmızı kart
Toplam 3
Yorum
GFB3816 Fenerbahçeliyim ama canı gönülden katılıyorum. Her sene şampiyon önceden belirleniyor. İddaa çıktı çıkalı türkiyede futbol bitti
- ''Haklı bir beraberlik oldu''
Toplam 1
Yorum
atmaca rize daha iyi olcak
- Kadıköy'de penaltı ve kırmızı kart
Toplam 3
Yorum
Degs01 Geçen hafta çok daha sert pozisyonlarda podolskinin pozisyonlarına penaltı vermeyen FIRAT feneri yarışta tutmak için ilk yarım saatte karabük ün fişini çekip maçı bitrdi.
Napoli maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.