 Napoli maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Napoli maçı hazırlıkları sürdü

    Napoli maçı hazırlıkları sürdü

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 1 Kasım Salı günü sahasında İtalya'nın Napoli takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptığı bildirildi.

    Antrenmanın yarı sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

    Tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in antrenmanda yer almadıkları duyuruldu.

    Siyah-beyazlı takım, Napoli maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:59
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