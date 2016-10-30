 Kasım ayında zorlu fikstür – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Kasım ayında zorlu fikstür

    Kasım ayında zorlu fikstür

    Ekim ayında çıktığı zorlu 5 karşılaşmadan, 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkarmasını bilen , kasım ayında da zorlu bir fikstüre giriyor.

    Kartal, kasım ayının ilk gününde evinde Napoli'yi ağırlayacak. Ardından 5 Kasım'da yine 'da Trabzon ile karşılaşacak siyah- beyazlılar, 19 Kasım'da Adana deplasmanına gidecek. 23 Kasım'da Benfica'yı ağırlayacak olan , 26 Kasım tarihinde yine Vodafone Arena'da Başakşehir ile karşılaşacak ve kasım ayını noktalayacak.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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