 Kartal pençesi – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Kartal pençesi

    Kartal pençesi
    Beşiktaş Sompo Japan, Yeşilgiresun Belediyespor'u 77-59 yendi. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla 4. maçından da galip ayrılırken Yeşilgiresun Belediyespor ise 2. yenilgisini aldı. DİĞER SONUÇLAR: TED-İstanbul BB: 75-96, TOFAŞ-B.Balıkesir: 91-72.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:29
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