Kartal pençesi

Beşiktaş Sompo Japan, Yeşilgiresun Belediyespor'u 77-59 yendi. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla 4. maçından da galip ayrılırken Yeşilgiresun Belediyespor ise 2. yenilgisini aldı. DİĞER SONUÇLAR: TED-İstanbul BB: 75-96, TOFAŞ-B.Balıkesir: 91-72.